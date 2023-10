Cinthia Cruz explana corpaço de fio-dental na beira da piscina

Cinthia Cruz ficou conhecida nacionalmente após integrar o elenco de Chiquititas (2012) e Carrossel (2013), ambas produções infantis do SBT. Além do seu sucesso nas tramas do canal de Silvio Santos, a artista chama atenção por outro motivo: a sua beleza impressionante. Isso é possivelmente visto em suas redes sociais. As nformações são do Spinoff.

Em seu perfil oficial do Instagram, a influenciadora digital é um verdadeiro sucesso com os seus conteúdos. Seguida por mais de 14 milhões de pessoas na plataforma de fotos e vídeos, a morena costuma dividir com os internautas momentos como viagens, looks estilosos, passeios na natureza e registros ao lado do seu namorado, o modelo Pietro Guedes.

Cinthia Cruz explana corpaço de biquíni chamativo

Cinthia Cruz detém um corpão esculpido, e por isso, sempre causa alvoroço a cada nova atualização na web. Recentemente, por exemplo, a gata compartilhou uma sequência de fotos de um passeio relaxante em um parque aquático em São Paulo.

Para o momento, a apresentadora do programa Cozynhando Ideias, programa da TV Zyn, canal teen do SBT, escolheu um conjunto de biquíni fio-dental azul. Deitada em uma cadeira de praia branca, a musa ostentou a sua barriga chapada e os seus pernões sarados. A artista ainda se protegeu do forte sol com um boné branco estiloso.