Cinco carros que completam 40 anos em 2023

Em 1983 aconteceu o início da utilização do Protocolo IP , o que marcou o início da Internet como conhecemos, a TV Manchete começava a operar, o Grêmio ganharia a Libertadores e o Mundial de clubes e Nelson Piquet conquistou seu segundo título mundial de Fórmula 1. Mas quais veículos foram lançados neste ano ?

Fiat Uno

Reprodução Plataforma do Fiat Uno foi utilizada na América do Sul até 2014, quando foi descontinuada por não poder oferecer itens como airbag

O Uno italiano nasceu para substituir o Fiat 127 , e representou um grande avanço em espaço e praticidade, já que podia contar com 4 portas. O modelo inicialmente contava com os motores 0.9 , 1.1 e 1.3 de seu antecessor. Esses propulsores entregavam entre 45 e 75 cv de potência, mas focavam na economia de combustível. O hatch fez tanto sucesso que acabou se tornando o carro do ano de 1983 na Europa e gerou uma família inteira de derivados.

Peugeot 205

Divulgação Peugeot 205 foi produzido até 1999 sem nenhuma alteração visual, e foi descontinuado para a produção do 206

Lançado um mês após o Uno, o 205 era um pouco maior e mais potente que o compacto italiano. O Peugeot 205 foi um sucesso instantâneo, tanto que inspirou visualmente outros modelos da marca nos anos seguintes. A versão esportiva GTi e a especial de homologação “ Turbo 16 ” também tiveram muito sucesso, reforçado pelo bom desempenho do modelo nos Grupo B Campeonato mundial de Rally, conquistando dois títulos mundiais de pilotos e construtores em três anos , antes da extinção do campeonato.

Land Rover Defender

Divulgação Land Rover Trophy foi uma competição que punha a resistência dos Defender a prova em terrenos muito difíceis, como a rodovia transamazônica, por exemplo

Um dos veículos off-road mais icônicos da história também nasceu em 1983. O Defender chegou com visual próximo ao dos Land Rover Série III , e permaneceu quase o mesmo carro até janeiro de 2016, quando a produção foi encerrada. Originalmente, era equipado com motores 2.25 a diesel ou gasolina ou o Rover 3.5 V8 a gasolina. Eram oferecidos os chassis 90, de duas portas, 110, quatro portas e 127 de quatro portas e entre-eixos alongado, com possibilidade de versão picape.

Toyota Corolla (AE86)

Reprodução Toyota AE-86 (frente) serviu de inspiração para a criação do Toyota GT-86, 29 anos após o modelo original.

A história do Corolla começa ainda na década de 60, mas a quinta geração se tornou a mais popular do sedan/hatchback japonês por conta do Drift . O Corolla era leve , barato e tinha tração traseira , e foi um sucesso instantâneo, muito por conta de Keiichi Tsuchiya que popularizou o drift ao redor do mundo a bordo de um AE-86 e por conta do mangá e anime Initial D . Os 130 cv de potência podem não parecer muito empolgantes, mas eram suficientes e confiáveis o bastante para descer montanhas de lado. Acabou que o carro apareceu em várias peças da cultura pop japonesa, o que inclui um mangá/anime: Initial D.

Chevrolet S-10 Blazer

Reprodução Antes da popularização dos SUVs, S10 Blazer já era comercializada na América do Norte, mais tarde, rivalizou com o Jeep Cherokee

Bem antes dos nomes Blazer e S10 chegarem ao Brasil, a Chevrolet matriz já utilizava os nomes em um utilitário. Derivado da S10 americana (também conhecida como GMC Sonoma ), o utilitário só foi oferecido com duas portas até a linha 1991. A versão de entrada contava com motor 2.4 de 83 cv, com a opção do motor 2.8 V6 de 110 cv, o mesmo utilizado pelo Jeep Cherokee da época.

