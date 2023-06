Carro popular: desconto deverá ser ampliado e chega aos CNPJs

Divulgação Locadoras de veículos podem ser contempladas na nova fase do programa

A Medida Provisória 1.175 , que regulamenta os descontos no preço de automóveis, ainda nem completou um mês, mas já está perto de esgotar o valor de R$ 500 milhões em incentivos.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), R$ 420 milhões dos R$ 500 milhões já foram utilizados, ou seja, 84% do valor originalmente alocado.

Inicialmente, o programa teria 15 dias de duração para pessoas físicas e depois mais 15 dias para pessoas jurídicas , mas as vendas para CNPJ foram adiadas por mais 15 dias, portanto, serão contemplados a partir de 5 de julho.

Divulgação Fiat Mobi é um dos modelos mais em conta no país após os descontos do programa

Em entrevista, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad , confirmou que o governo estuda liberar R$ 300 milhões em recursos adicionais para a ampliação do programa. Do novo valor, R$ 100 milhões já estavam previstos, mas R$ 200 milhões seriam compensados pela reoneração do diesel .

“Para contemplar mais R$ 200 milhões, vai ter que alterar R$ 0,03 no valor da reoneração a partir de outubro por causa da noventena [prazo de 90 dias necessários entre publicação de lei e aumento de tributos]”, explicou Haddad.

Divulgação Fiat é uma das poucas fabricantes que ainda podem oferecer os valores promocionais

O ministro ainda afirmou que o consumidor final não irá sentir o aumento do preço do combustível, porque desde o anúncio do programa, o preço do combustível foi reduzido por conta da queda do dólar.

Segundo o painel divulgado pelo MDIC , Volkswagen , Renault , Chevrolet e Nissan já esgotaram a cota de descontos que poderiam conceder. Entre veículos leves, somente a Stellantis (Fiat, Peugeot e Citroën) ainda possuem créditos disponíveis, cerca de R$ 30 milhões, de acordo com o ministério.

A ampliação do programa será oficializada através de Medida Provisória, onde deverão ser estabelecidas regras, como se o programa se tornará exclusivo para CNPJ ou não.

