BYD investe R$ 3 bilhões para produzir carros elétricos no Brasil

Divulgação – Dolphin é o lançamento mais recente da BYD no Brasil, e é um dos elétricos mais baratos do país

Após meses de negociação, a fabricante chinesa de carros elétricos e híbridos BYD (Build Your Dreams) anunciou oficialmente o acordo para iniciar as operações em Camaçari , a cerca de 50 km de Salvador .

O investimento realizado pelos chineses será de R$ 3 bilhões , e, segundo a fabricante, não será apenas sobre construção de automóveis, mas também auxiliará o Brasil na transição energética e sustentável , assunto que é muito debatido por líderes de todo o planeta.

A fabricante espera que a produção nacional permita preços mais competitivos e o acesso mais facilitado a veículos com tecnologias inovadoras, como híbridas e 100% elétricas .

Divulgação – Tan EV foi o primeiro veículo de passeio comercializado pela marca no Brasil

Veículos híbridos já são produzidos no Brasil, os Toyota Corolla Cross Hybrid e Corolla Hybrid são os principais, mas os exclusivamente elétricos, ainda não são realidade da indústria brasileira.

O complexo de Camaçari contará com três fábricas. Uma irá produzir chassis para ônibus e caminhões elétricos , a segunda será responsável pela produção de carros híbridos e elétricos , enquanto a terceira será responsável por processar lítio e ferro-fosfato e irá atender o mercado externo.

Além do complexo de Camaçari, a BYD possui uma linha de fabricação de chassis de ônibus 100% elétricos e uma fábrica de painéis solares, ambas em Campinas (SP) e uma fábrica no Polo Industrial de Manaus , onde produz baterias para os ônibus elétricos. Entramos em contato com a assessoria da marca no Brasil para entender se a operação das demais plantas seria modificada, mas o porta-voz informou que a informação não havia sido disponibilizada até o momento.

Divulgação/BYD – Song Plus é o único modelo híbrido da marca no Brasil, e prioriza sempre o uso da energia elétrica

A marca estima que a fábrica de Camaçari poderá produzir 150 mil unidades por ano, com capacidade de dobrar a produção . O início da operação está previsto para o segundo semestre de 2024 e a estimativa é que cerca de 5.000 empregos sejam criados .

Atualmente a BYD oferece sete modelos no Brasil, sendo que seis deles são 100% elétricos: Yuan Plus , Han EV , Tan EV , Dolphin , D1 e o furgão eT3 . O único modelo híbrido é o Song Plus , que, se produzido no Brasil, será o primeiro híbrido plug-in a ser fabricado no país.

A produção nacional, além de baratear os modelos, poderá fazer com que o recém-lançado Dolphin se torne o veículo elétrico mais barato do país, já que a carga de impostos sobre ele será menor, mas vale lembrar, a fábrica só irá operar a partir do segundo semestre de 2024 .

Divulgação – Modelos da BYD apostam em interior refinado e preços competitivos

Apesar do anúncio oficial da marca, em evento que contou até com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), a compra não foi concluída. Rodrigues promete ajudar a “encontrar uma saída”.

Segundo o jornal Valor Econômico , o consultor da BYD no Brasil, Alexandre Baldy, afirmou que não existem entraves na negociação entre as empresas, e que o anúncio oficial da localização da fábrica acontecerá em “alguns dias”.