Bella Campos divide opiniões ao publicar vídeo nas redes sociais: “Amanheci muito linda”

A atriz Bella Campos compartilhou um vídeo em suas redes sociais esbanjando autoestima e causou discórdia entre os internautas

Bella Campos publicou um vídeo em seu Instagram que dividiu opiniões na web. A atriz surgiu esbanjando, mostrando seu look e dando um show de autoestima nos stories. O look e a beleza natural da artista foram tópicos de debate na internet após Bella compartilhar o vídeo.

“Sei lá mano, olha para a minha cara. Hoje eu amanheci muito linda, o que eu vou fazer? Trabalhar daqui a pouco, isso é fato. A gente é bonita, trabalhadora, gostosa, inteligente. Eu tinha uma coisa pra falar para vocês, mas eu não estou conseguindo, porque essa menina é linda”, disse Bella para câmera.

A estrela da novela “Vai Na Fé” aparecia em um quarto de hotel usando uma blusa rosa com uma silhueta feminina estampada na peça. Estilosa e elegante, a ex-namorada de MC Cabelinho ainda usava uma saia longa preta com recortes na lateral. “Tô viciada nessa blusa, tô viciada em mim”, declarou a famosa em um outro story.

A confiança e autoestima de Bella foi muito elogiada por fãs nas redes sociais. “Ela é diva, né? Como pode?”, escreveu um seguidor. Outro fã ainda comentou: “Belíssima”. Outra admiradora ainda provocou: “Por que choras Cabelinho?”.

“Mulher bonita é outro nível”, elogiou uma fã. Outro seguidor ainda comentou: “Não dá nem para discordar dela”. Uma admiradora também concordou com Bella falando que é linda: “Pois é more, e não mentiu”.

Porém, muitos seguidores não aprovaram o vídeo de Bella. Algo que gerou discussões, foi que apesar de falar que “amanheceu” daquele jeito, a atriz já estava toda produzida e ainda usava um filtro no vídeo. “Ela é linda, mas esse filtro deixa a gente linda de qualquer jeito”, comentou uma seguidora. Outro internauta ironizou: “2kg de maquiagem, chapinha e amanheceu linda”.

Outros seguidores também criticaram as falas de Bella, apontando que a atriz estaria “se achando”. “Essa menina deve estar no Top 5 mais bonitas do Brasil. Mas sinceramente, acho fútil demais gravar um vídeo assim”, escreveu um seguidor. E outro internauta foi mais direto em sua opinião: “Meu Deus, parece uma adolescente de 15 anos tentando se mostrar de superada”.

Queria ter a autoestima da Bella Campos 🤩✨ pic.twitter.com/vWD4oUVXKg — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) October 4, 2023

Voltaram?

Recentemente, Bella voltou a ser foco nas redes sociais ao surgir ao lado do ex-namorado. Porém, não era MC Cabelinho. A artista foi flagrada em um samba no Rio de Janeiro ao lado do modelo Vini Albuquerque. Vini é modelo com trabalhos nacionais e internacionais, e ele e Bella namoraram antes da atriz começar a se relacionar com Cabelinho.

Em agosto deste ano, Bella Campos anunciou o fim de seu relacionamento com MC Cabelinho após acusações de traição do cantor. Os dois se conheceram em outubro do ano passado nos bastidores da novela “Vai Na Fé”. O ex-casal tinha até planos de casamento.