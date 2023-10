Juliana Caetano entrou no meio do mato para mostrar volume da ‘tabaca’; veja momentos

Aquela musa que sempre mexe com o coração dos fãs! Juliana Caetano, a grande vocalista do Bonde do Forró, influenciadora digital e produtora de conteúdos em plataformas por assinatura, mostrou mais um clique inédito de seu novo ensaio no meio do mato na tarde desta quinta-feira (03).

“De onde você está vendo essa foto?”, escreveu na legenda da publicação. No clique, Juliana Caetano provocou os fãs ao entrar no meio do mato com um vestido rosa e PP, contando com uma saia que deixa praticamente todo o bumbum da cantora à mostra. Atualmente, a musa conta com mais de 8,8 milhões de seguidores em seu Instagram.

“Essa mulher é tudo pra mim, não tem como”, se declarou um fã no campo de comentários. “Eu to vendo a foto de SP, mas posso ir te buscar no lugar que você quiser”, afirmou mais um.

Pensando nisso, resolvemos reunir 5 momentos em que Juliana Caetano realizou ensaios sensuais no meio do mato: