Bebê morre afogado em represa no quintal de casa no Noroeste do ES

Caso ocorreu na manhã de domingo (1º), na região do Poção

Um bebê de 1 ano e 9 meses morreu afogado na manhã de domingo (1º) em uma represa localizada no quintal de uma residência na região do Poção, zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O nome da vítima não foi divulgado.

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para verificar a ocorrência e, no local, constatou que a criança já havia sido retirada da água sem sinais vitais.

Em relato aos policiais, o pai informou que havia se ausentado por alguns minutos, deixando o filho sob os cuidados da mãe e de um tio da criança, que possui necessidades especiais.

Ainda conforme o genitor, ao retornar à residência ele encontrou a companheira desacordada sobre a cama. O homem relatou que a mulher sofre crises de saúde nas quais perde momentaneamente a mobilidade e a consciência. Após conseguir despertá-la, o casal passou a procurar o filho.

A criança foi encontrada boiando em uma represa no quintal da propriedade, a poucos metros da casa. Com a ajuda de um vizinho que passava pelo local, o menino foi retirado da água. O pai realizou tentativas de reanimação, mas sem sucesso.

Os pais foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos.

A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina para necropsia e posterior liberação à família.

Em nota, a Polícia Civil informou que o homem, de 31 anos, e a mulher, de 23, foram ouvidos e liberados, pois a autoridade policial não identificou elementos suficientes para prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação.

