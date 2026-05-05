Bebê de 1 ano morre após ser atropelado acidentalmente pelo pai

Um bebê de 1 ano morreu após ser atropelado acidentalmente pelo próprio pai durante uma manobra de veículo na garagem de uma residência em Chapecó. O caso ocorreu no domingo (3) e mobilizou equipes de socorro.

De acordo com a Polícia Militar de Santa Catarina, o pai relatou que manobrava o carro para estacioná-lo quando sentiu um leve solavanco, acreditando inicialmente se tratar de um desnível. Ele não teria percebido que a criança estava próxima ao veículo no momento da manobra.

Atendimento e investigação

A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Equipes da Polícia Civil de Santa Catarina e da Polícia Científica de Santa Catarina estiveram no local e também na unidade hospitalar para os procedimentos periciais.

O pai foi encaminhado à Central de Plantão Policial para prestar esclarecimentos. As autoridades seguem investigando o caso para apurar as circunstâncias do ocorrido.

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