Andressa Urach faz ménage com Elisa Sanches e Jefão, filmado pelo filho

Elisa Sanches, uma das mais famosas e bem sucedidas atrizes pornô da indústria, elogiou a atuação de Andressa Urach em um vídeo de sexo que gravaram juntas. Conheça mais sobre ela!

Andressa Urach, aos 35 anos, recebeu elogios por sua atuação em uma cena de sexo protagonizada ao lado da atriz pornô Elisa Sanches. Conforme detalhou a experiência, Elisa afirmou que a ex-vice Miss Bumbum “está cada vez mais experiente”.

A atriz bombou na web após avaliar a atuação de Urach: “Se fosse para dar uma nota pra ela, seria nota 10. Ela é muito simpática, atenciosa e educada. Tudo foi perfeito e inesquecível”.

Na publicação, também aparece o ator pornô Jefão, que também gravou com Andressa Urach recentemente.

Quem é Elisa Sanches?

Você sabe quem é… Mas mesmo assim, vamos lá: conhecida não apenas por sua carreira na indústria pornô, ela tentou uma carreira política como deputada federal no Rio de Janeiro, mas “falhou na hora H” ao não conseguir o cargo, embora tenha conquistado 4.997 votos. O número de identificação nas urnas, claro, fazia alusão ao seu trabalho: 5169.

Além disso, Elisa apresentou o reality show “A Casa das Brasileirinhas”, carro-chefe da Brasileirinhas, uma das maiores produtoras de filmes adultos do país. Ela também vende conteúdos eróticos em plataformas como OnlyFans e Privacy, além de oferecer o trabalho em grupos privados no Telegram e Instagram.

Em uma polêmica envolvendo uma rifa ilegal em janeiro de 2022, Elisa foi um dos “prêmios extras” em um sorteio de um Mercedes-Benz C 2000 seminovo, onde o vencedor passaria um dia na companhia da atriz. “Eu não sabia que era ilegal. Me chamaram e eu fui. Não tenho como saber se estão cometendo um crime”, se defendeu a atriz em uma entrevista.

Elisa Sanches também se aventurou na música, soltando a voz na faixa “Santinha” em 2021, faixa do cantor Malias “Tô tentando ser santinha, mas adoro a putaria”, canta a atriz no clipe, em que encarna uma vampira sensual.

Ela também é queridinha de funkeiros e trappers, participando de clipes e músicas, incluindo “Elisa Sanches”, do trapper TL, e clipes do MC Ryan SP.

Em uma entrevista para o podcast “ZL”, Elisa revelou que transou com MC Ryan SP nos bastidores de um dos clipes. “Ele falou com o empresário dele, o empresário dele desenrolou e perguntou: ‘Você topa transar com ele?’. […] A gente transou. Não foi muito demorado porque não tinha como. Foi uma coisa mais rápida, mas foi bom”, contou.

A influência de Elisa Sanches não se limita aos homens. A MC Myres canta que “incorpora a Elisa Sanches quando fuma um baseado”, no funk “Incorpora, Elisa Sanches”, onde menciona a atriz.

Elisa também viralizou após aparecer rebolando em unm vídeo com o Luva de Pedreiro, e postar vídeos e fotos desse encontro durante a gravação de um clipe do MC Ryan SP, que marcou a terceira colaboração da estrela da indústria adulta com o funkeiro.