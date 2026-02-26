Acidente no Norte do ES deixa uma pessoa morta e outra ferida

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após o carro em que estavam colidir contra um talude na BR-101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (26).

De acordo com a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, uma das vítimas morreu ainda no local. A outra foi socorrida com ferimentos de média gravidade e encaminhada para atendimento médico.

As causas do acidente não foram informadas. Por causa da ocorrência, a pista chegou a ser interditada no sentido sul, e o tráfego segue em sistema de Pare e Siga.

