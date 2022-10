A diferença entre Android e iOS

Qual é o melhor sistema? Android ou iOS? Bom, essa é uma discussão épica que já dura anos na internet. Não vamos entrar nesse mérito aqui neste artigo. Em vez disso, vamos apresentar apenas algumas das principais diferenças entre os dois sistemas.

Não estamos aqui para recomendar produtos. Você deve escolher algo que faz sentido para as suas necessidades, isso pode mudar bastante de pessoa para pessoa. De qualquer forma, seguem algumas curiosidades sobre esses dois sistemas.

A compatibilidade dos aplicativos

Existem vários aplicativos que funcionam em ambos os sistemas. Por exemplo, você pode baixar um VPN gratuito para o seu dispositivo, seja ele Android ou iOS. Por outro lado, há os aplicativos exclusivos.

Muitas vezes são os apps criados pela própria Apple feitos para rodar apenas em seus sistemas. Como a maioria de vocês já sabem, a Apple gosta bastante de exclusividade e de coisas que só funcionam com os produtos fabricados internamente.

O reconhecimento de marca

No quesito reconhecimento de marca a Apple é imbatível. Quase todo mundo sabe que o símbolo da Apple é uma maçã que aparenta ter sido mordida. Por outro lado, a maioria das pessoas vai ter que pensar bem para se lembrar qual o símbolo dos sistemas Android.

O reconhecimento da marca Apple se deve em grande parte a Steve Jobs. O homem realmente era um gênio do marketing e transformou a empresa em uma gigante da tecnologia. Inclusive, há um número altíssimo de filmes sobre ele.

Chega a ser cômico pensar na quantidade filmes que fizeram que basicamente contam a mesma história de formas diferentes.

As novas versões dos dispositivos

O iOS roda apenas nos dispositivos da Apple e existe todo um evento para anunciar tais produtos. Novamente, foi Steve Jobs que começou com essa tradição de eventos da Apple. Provavelmente o ponto alto desses eventos é o anúncio do novo iPhone.

Por outro lado, os sistemas Android rodam em dispositivos de outras empresas. Eles foram feitos para isso. Não há muitos rodeios sobre as novas versões do sistema Android. É comum que os usuários da marca atualizem sem sistemas sem perceber.

Customização no iOS é quase impossível

Como já mencionamos, a Apple adora exclusividade. Ela faz seus produtos para funcionarem entre si. É necessário ter um carregador Apple para seu iPhone e etc. O mesmo vale para o sistema iOS.

Você não pode fazer alterações nele. Ao menos, a Apple se esforça para impedir esse tipo de iniciativa. Por outro lado, no sistema Android é possível mudar praticamente tudo sem muito esforço.

O Android roda em dispositivos de várias empresas

Você nunca vai ver um iOS rodando em um dispositivo que não foi fabricado pela Apple. A exclusividade faz parte da filosofia da empresa. Por outro lado, o Android é feito pensando em vários dispositivos.

O Android é baseado em código aberto

Um dos motivos para ser possível modificar quase tudo em um Android é porque o sistema é baseado em código-fonte aberto. Isso quer dizer que programadores podem ver os códigos do sistema e fazer alterações ou criar suas próprias versões.

No caso do iOS, há alguns componentes baseados em código aberto, mas o modelo é majoritariamente comercial. Os códigos fontes do iOS podem ser considerados segredos da indústria.

O preço pode ser bem diferente

É possível encontrar dispositivos rodando Android com os mais variados preços, até porque o sistema roda em dispositivos de várias empresas. Mas no caso do iOS, a situação é bem diferente.

Os dispositivos da Apple são conhecidos por serem bem caros aqui no Brasil. Parte disso nem é tanta culpa da empresa. A verdade é que o Brasil é bem conhecido por cobrar muito em impostos.

Quem quer usar uma versão mais recente do iOS deve estar preparado para desembolsar um bom dinheiro para comprar o dispositivo.

Considerações finais

Bom, essas são algumas das principais diferenças entre iOS e Android. No geral, os dois sistemas são bem legais e ambos conseguem agradar muita gente. É difícil dizer qual é o melhor pois muito depende das necessidades do usuário.

Será ótimo para você se for possível testar os dois sistemas. Se não é o caso, recomendamos que passe algum tempo vendo as reviews no YouTube de ambos os sistemas.