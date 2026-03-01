5 treinos simples a quem nunca pisou na academia, mas quer começar

Sair da inércia é o maior desafio para quem quer treinar na academia. Veja uma lista de treinos fáceis para adaptar seu corpo à nova rotiva

Começar uma rotina de exercícios pode parecer intimidador no início. A dúvida sobre quais aparelhos usar no treino ou como executar os movimentos é comum para todo iniciante na academia.

Por que focar no básico no início?

O objetivo é preparar seu corpo de forma gradual, evitando lesões e garantindo constância. Logo, nos primeiros meses, o mais importante não é a carga, mas sim o aprendizado do movimento. Seu sistema nervoso precisa “entender” como ativar os músculos corretamente.

Treinos simples ajudam na adaptação das articulações e tendões ao esforço físico. Começar com calma é a estratégia mais inteligente para não desistir nas primeiras semanas.

1. Caminhada inclinada na esteira

A esteira é a porta de entrada ideal para o mundo fitness. Em vez de tentar correr logo de cara, utilize a função de inclinação para aumentar o gasto calórico.

Caminhar em subida simula um esforço maior para as pernas e o coração sem o impacto da corrida. É excelente para melhorar a resistência cardiovascular de forma segura.

2. Agachamento com peso do corpo

O agachamento é um dos exercícios mais completos que existem. Ele trabalha coxas, glúteos e a região do core (abdômen e lombar) simultaneamente.

Para iniciantes, o ideal é dominar a técnica sem usar barras ou halteres. Mantenha os pés afastados na largura dos ombros e desça como se fosse sentar em uma cadeira invisível.

Foco: Coluna reta e joelhos alinhados.

Repetições: 3 séries de 12 a 15 movimentos.

Benefício: Fortalecimento funcional para o dia a dia.

3. Puxada alta (Pulldown)

Este exercício é feito em uma máquina e é essencial para a postura. Ele trabalha os músculos das costas e ajuda a “abrir” os ombros, combatendo a má postura do trabalho.

Sente-se com a coluna ereta e puxe a barra em direção ao peito, não atrás da nuca. O movimento deve ser controlado tanto na descida quanto na subida da carga.

4. Leg Press 45º

O Leg Press é uma máquina excelente para quem ainda não tem equilíbrio para exercícios livres. Ele permite fortalecer as pernas com total suporte para as costas.

Ajuste o banco de forma confortável e empurre a plataforma com os calcanhares. Evite esticar totalmente os joelhos no final do movimento para proteger a articulação.

5. Prancha abdominal estática

O fortalecimento do abdômen é o que sustenta todos os outros exercícios. A prancha é simples: apoie os antebraços e as pontas dos pés no chão, mantendo o corpo reto.

Tente segurar a posição por 20 a 30 segundos no início. Esse exercício “isométrico” é muito seguro e eficiente para proteger sua coluna de dores futuras.

Importância do descanso e da constância

Para um iniciante na academia, treinar três vezes por semana já traz resultados incríveis. O corpo precisa de tempo para se recuperar e construir novas fibras musculares.

Não tente copiar o treino de quem já frequenta o local há anos. Respeite o seu ritmo e foque em melhorar um pouco a cada sessão de treinamento.

Dica do especialista

Profissionais de educação física sugerem que o iniciante peça ajuda sempre que tiver dúvida.

O foco inicial deve ser a frequência. Mais vale um treino curto e bem feito do que passar horas na academia sem uma direção clara.

