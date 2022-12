Vanessa Lopes provoca com fio-dental cavado no limite e partes íntimas se destacam : “Agora é assim”

Ela é o momento! A TikToker Vanessa Lopes causou nas redes sociais nesta sexta-feira (23) ao publicar diversos cliques de suas férias de fim de ano em clima de verão. A influenciadora deu o que falar com os registros quentíssimos e deixou os fãs babando com sua boa forma de milhões!

+ Simaria provoca de pijaminha minúsculo que não segura volume do silicone: “Não vai apaixonar”

Na ocasião, a musa aproveitou o fim de ano para curtir a praia e a piscina com os amigos e não decepcionou ao posar bem à vontade com um biquíni marrom que evidenciou ainda mais seu bronzeado perfeito! “Agora vai ser assim, uma hora cabelão e outra hora cabelinho, agora que aprendi a colocar sozinha”, contou Vanessa na legenda.

+

“Essas fotos estão sendo o motivo do meu colapso, que mulher bonita”, babou um seguidor nos comentários da publicação. “A Vanessa é toda linda, não tem um defeito sequer”, exaltou outro internauta. “É por isso que ela é um sucesso no TikTok e no meu coração também”, brincou um terceiro.

Vanessa Lopes é “cancelada” após comentário polêmico sobre religião: “Não falo sobre”

Que tenso! Recentemente, a influenciadora Vanessa Lopes abriu o jogo sobre uma polêmica que tomou conta das redes sociais. Em entrevista ao “PodCats”, a musa acabou mencionando a importância do TikTok em sua vida, acima de Deus, o que não agradou em nada os fãs da musa na declaração.

+

“Quando eu digo em podcast que eu não posso ser quem eu sou de verdade é por causa disso. Porque se eu pudesse falar tudo que eu tenho vontade e vivencio, eu perdia todos os meus contatos”, disse Vanessa através de suas redes sociais.

Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter e Instagram.

Fique bem informado, faça parte do nosso grupo no WhatsApp e Telegram.

A musa explicou: “O povo está vindo me encher o saco por causa de um vídeo que perguntam de Deus e eu fiquei calada. Eu não gosto de falar sobre isso em podcast. Eu não falo sobre religião e não falo da minha religião, por isso eu travei na hora”.

(*Metropolitana FM)