Simaria provoca de pijaminha minúsculo que não segura volume do silicone: “Não vai apaixonar”

Véspera de natal em grande estilo! A cantora Simaria já começou o sabadão (24) causando em seu Twitter com uma de suas famosas selfies de tirar o fôlego! A musa mostrou seu look do dia para curtir o descanso e a data festiva, mas não deixou de lado sua sensualidade na selfie de milhões!

Para destacar seu shape digno de capa de revista, a cantora caprichou na produção e apostou num biquíni preto nada básico, que evidenciou ainda mais o corpão de Simaria aos 40 anos! “Terminando o ano em paz”, celebrou a artista na legenda da foto.

“Pra quem não sabe, quando eu me olho no espelho me vejo linda desse jeito aí”, brincou uma seguidora em resposta ao tweet da cantora. “Todo dia eu gosto de ficar vendo as fotos lindas da Simaria e ela nunca decepciona”, afirmou um fã da musa. “A mais linda, saudades de te ver nos palcos”, disse um terceiro.

Sônia Abrão solta o verbo sobre Simaria após o fim da dupla com Simone: “Deveria ser interditada”

Detonou! Recentemente, a apresentadora Sônia Abrão, que é conhecida por não ter papas na língua, deu sua opinião sincera sobre a cantora Simaria em meio às diversas polêmicas que a cantora se envolveu desde o fim de sua parceria com Simone Mendes.

“Simaria deveria ser interditada, no sentido de dar entrevistas. Toda vez é um desastre, cala a boca, Simaria, porque realmente… Nossa Senhora! O palavreado é de quinta, é qualquer coisa. Eu fico com pena da Simone”, comentou a apresentadora do “A Tarde É Sua“.

“Ela menospreza o cunhado de uma maneira. Só dá para pensar que ‘as uvas estavam verdes’, sabe uma coisa assim? Ela desmente o interesse que teria no marido da irmã, mas, ela desdenhou tanto que você começa a pensar que aí tem, quem desqualifica é porque não conseguiu. Ficou no ar para muitas pessoas”, disse Sônia, detonando Simaria.

