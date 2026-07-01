ELEIÇÕES 2026
São Mateus tem mais de 90 mil eleitores aptos a votar nas eleições deste ano
O município de São Mateus contará com 92.420 eleitores aptos a votar nas eleições gerais deste ano, marcadas para o dia 4 de outubro, segundo dados divulgados pela Justiça Eleitoral.
Os brasileiros irão às urnas para escolher presidente da República, governadores, dois senadores por estado, deputados federais e deputados estaduais. Caso seja necessário, o segundo turno para presidente e governador acontecerá no dia 25 de outubro.
De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), além de São Mateus, outros municípios do Norte do Estado registram os seguintes números de eleitores aptos: Conceição da Barra, com 26.021; Jaguaré, com 24.309; Pedro Canário, com 18.957; Pinheiros, com 18.835; e Boa Esperança, com 11.283 eleitores.
Os dados reforçam a importância de São Mateus no cenário político regional, já que o município possui um eleitorado significativamente maior que o das cidades vizinhas, exercendo papel estratégico nas disputas eleitorais.
Atualmente, o município conta com Daniel da Açaí (PP), Isamara da Farmácia (União Brasil), Carlinhos Lírio (Agir), Rodrigo da Cozivip (MDB), Branco da Penal (PL) e Max do Povo (Democratas) entre os nomes que se apresentam como pré-candidatos a deputado estadual nas eleições de 2026.
A confirmação oficial das candidaturas dependerá das convenções partidárias, previstas para ocorrer entre os dias 20 de julho e 5 de agosto.
Em todo o Espírito Santo, são 2.990.585 eleitores aptos a votar. Desse total, 1.578.664 são mulheres, 1.411.395 são homens e 526 eleitores não declararam gênero, conforme levantamento da Justiça Eleitoral.
Maiores colégios eleitorais do Norte do ES
Entre os municípios do Norte capixaba, Linhares lidera com 122.398 eleitores aptos a votar. São Mateus aparece na segunda posição, com 92.420 eleitores, seguido por Colatina, que registra 87.212 votantes.
Os três municípios concentram os maiores colégios eleitorais da região e desempenham papel relevante no cenário político do Espírito Santo, influenciando diretamente as disputas e a representatividade regional nas eleições estaduais e federais.
|Município
|Homens
|Mulheres
|Não Declarados
|Total
|AFONSO CLÁUDIO
|12.774
|13.503
|2
|26.279
|ÁGUA DOCE DO NORTE
|5.467
|5.660
|0
|11.127
|ÁGUIA BRANCA
|4.442
|4.471
|0
|8.913
|ALEGRE
|11.313
|12.327
|0
|23.640
|ALFREDO CHAVES
|6.448
|6.556
|5
|13.009
|ALTO RIO NOVO
|3.130
|3.423
|2
|6.555
|ANCHIETA
|11.974
|12.863
|0
|24.837
|APIACÁ
|3.137
|3.197
|0
|6.334
|ARACRUZ
|36.536
|38.585
|49
|75.170
|ATÍLIO VIVÁCQUA
|4.560
|4.698
|4
|9.262
|BAIXO GUANDU
|11.810
|13.137
|0
|24.947
|BARRA DE SÃO FRANCISCO
|16.671
|17.934
|8
|34.613
|BOA ESPERANÇA
|5.412
|5.871
|0
|11.283
|BOM JESUS DO NORTE
|4.026
|4.485
|0
|8.511
|BREJETUBA
|5.618
|5.374
|2
|10.994
|CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
|62.308
|71.828
|2
|134.138
|CARIACICA
|127.707
|146.420
|100
|274.227
|CASTELO
|14.474
|15.606
|0
|30.080
|COLATINA
|40.752
|46.454
|6
|87.212
|CONCEIÇÃO DA BARRA
|12.686
|13.334
|1
|26.021
|CONCEIÇÃO DO CASTELO
|4.867
|5.117
|2
|9.986
|DIVINO DE SÃO LOURENÇO
|2.528
|2.377
|0
|4.905
|DOMINGOS MARTINS
|14.479
|14.688
|0
|29.167
|DORES DO RIO PRETO
|3.113
|3.176
|0
|6.289
|ECOPORANGA
|9.362
|9.722
|2
|19.086
|FUNDÃO
|7.282
|7.476
|13
|14.771
|GOVERNADOR LINDENBERG
|4.604
|4.504
|3
|9.111
|GUAÇUÍ
|10.404
|11.985
|3
|22.392
|GUARAPARI
|47.984
|53.590
|38
|101.612
|IBATIBA
|9.345
|10.278
|0
|19.623
|IBIRAÇU
|4.762
|5.178
|0
|9.940
|IBITIRAMA
|3.741
|3.735
|0
|7.476
|ICONHA
|5.659
|5.751
|0
|11.410
|IRUPI
|5.696
|5.704
|3
|11.403
|ITAGUAÇU
|5.792
|5.969
|0
|11.761
|ITAPEMIRIM
|17.408
|19.259
|0
|36.667
|ITARANA
|4.778
|4.811
|0
|9.589
|IÚNA
|10.274
|11.019
|7
|21.300
|JAGUARÉ
|11.841
|12.467
|1
|24.309
|JERÔNIMO MONTEIRO
|4.850
|5.235
|3
|10.088
|JOÃO NEIVA
|6.151
|6.658
|0
|12.809
|LARANJA DA TERRA
|4.762
|4.740
|0
|9.502
|LINHARES
|57.792
|64.519
|87
|122.398
|MANTENÓPOLIS
|4.938
|5.464
|1
|10.403
|MARATAÍZES
|15.677
|17.662
|0
|33.339
|MARECHAL FLORIANO
|7.163
|7.224
|0
|14.387
|MARILÂNDIA
|5.323
|5.563
|0
|10.886
|MIMOSO DO SUL
|9.724
|10.044
|0
|19.768
|MONTANHA
|7.390
|8.040
|8
|15.438
|MUCURICI
|2.551
|2.598
|0
|5.149
|MUNIZ FREIRE
|7.284
|7.509
|0
|14.793
|MUQUI
|5.422
|5.662
|3
|11.087
|NOVA VENÉCIA
|19.850
|21.404
|4
|41.258
|PANCAS
|7.846
|8.043
|3
|15.892
|PEDRO CANÁRIO
|9.284
|9.671
|2
|18.957
|PINHEIROS
|8.946
|9.885
|4
|18.835
|PIÚMA
|8.215
|9.161
|0
|17.376
|PONTO BELO
|3.174
|3.326
|0
|6.500
|PRESIDENTE KENNEDY
|6.510
|6.774
|0
|13.284
|RIO BANANAL
|7.767
|7.771
|13
|15.551
|RIO NOVO DO SUL
|4.335
|4.480
|0
|8.815
|SANTA LEOPOLDINA
|5.198
|4.916
|0
|10.114
|SANTA MARIA DE JETIBÁ
|15.354
|15.948
|14
|31.316
|SANTA TERESA
|10.275
|10.498
|0
|20.773
|SÃO DOMINGOS DO NORTE
|4.345
|4.093
|0
|8.438
|SÃO GABRIEL DA PALHA
|12.375
|13.909
|3
|26.287
|SÃO JOSÉ DO CALÇADO
|4.764
|5.021
|0
|9.785
|SÃO MATEUS
|43.877
|48.512
|31
|92.420
|SÃO ROQUE DO CANAÃ
|5.001
|4.894
|0
|9.895
|SERRA
|168.567
|192.655
|77
|361.299
|SOORETAMA
|10.231
|10.764
|7
|21.002
|VARGEM ALTA
|7.962
|8.030
|9
|16.001
|VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|9.714
|10.510
|0
|20.224
|VIANA
|25.631
|28.785
|0
|54.416
|VILA PAVÃO
|3.890
|3.880
|0
|7.770
|VILA VALÉRIO
|6.592
|6.340
|0
|12.932
|VILA VELHA
|157.882
|189.323
|3
|347.208
|VITÓRIA
|119.616
|146.621
|1
|266.238
|ESPÍRITO SANTO
|1.411.392
|1.578.664
|526
|2.990.582
Fonte: TRE-ES
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