Radares são reinstalados e voltam a multar nas rodovias do ES

Cadáver de um homem ainda não identificado foi encontrado no bairro Taquara II.

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta sexta-feira (31) no bairro Taquara II, na Serra. Ele estava carbonizado em um matagal e foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para reconhecimento.

Policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver nesta manhã. Eles, por sua vez, acionaram investigadores da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com a polícia, ainda não foi possível identificar a vítima. Pelo fato de o corpo estar carbonizado, também não há como estipular quando ocorreu o crime. O homem, no entanto, estava com as mãos para trás, o que sugere que ele teria sido amarrado.

O caso será investigado pela DHPP da Serra.