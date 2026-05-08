Rodeio termina em tragédia | Homem é atacado por boi durante apresentação

Uma apresentação de rodeio terminou em tragédia durante as festividades em homenagem à Santa Cruz, em Santa María Yalina. Um jovem peão ficou gravemente ferido após ser atacado pelo touro que montava.

Testemunhas relataram que o acidente aconteceu poucos segundos após o início da montaria. O peão perdeu o equilíbrio e caiu, ficando preso às cordas. Na sequência, foi pisoteado, arrastado e atingido diversas vezes pelo animal.

Pessoas que acompanhavam o evento tentaram socorrer a vítima, mas enfrentaram dificuldades diante da força do touro, o que atrasou o resgate.

Estado de saúde é grave

Após ser retirado da arena, o jovem foi levado às pressas para um hospital da região, onde permanece internado em estado grave.

Debate sobre segurança em rodeios

O caso gerou forte repercussão entre moradores e reacendeu discussões sobre a realização de rodeios. Embora seja uma prática tradicional em diversas regiões, eventos desse tipo também são frequentemente criticados pelos riscos envolvidos, tanto para os participantes quanto para os animais.

VÍDEO:

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