MC Pipokinha fica em posição de cachorrinha na rua e choca, após receber sex* oral no palco

MC Pipokinha, funkeira, influenciadora digital e modelo, voltou a causar em seu Instagram com uma foto sensual na tarde desta segunda-feira (06).

“Cadê as PIPOKETTS pra passear comigo? Marca sua amiga pipoketts pra ir no meu espetáculo hoje! Duvido comenta GOSTOSA letra por letra”, escreveu na legenda da publicação. Na imagem, MC Pipokinha fica em pose de cachorrinha em frente ao palco e dá o que falar.

“Essa é exatamente a foto da minha futura esposa, olha que loucura”, disse um fã no campo de comentários. “Você que trabalha com milho e pipoca, bora projetinho pae”, afirmou mais um.

Afinal, o que MC Pipokinha disse em entrevista que gerou polêmica?

Durante entrevista, MC Pipokinha acabou dando a sua opinião sobre assédio e gerou polêmica. O motivo? A musa afirmou que ‘assédio é normal’.

“Se você não sabe se defender, evita, não use roupa curta. Se você não tem boca e não tem peito para bater de frente com o cara e falar ‘não é não’, se vai ficar com medo quando ele mexer com você, não use roupa curta”, disse MC Pipokinha.

“Usar roupa curta não é para qualquer uma, minha roupa não é convite. As pessoas não entendem que todo mundo tem o corpo livre”, finalizou.

(*Metropolitana FM)