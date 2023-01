Larissa Manoela faz coreografia rebolando e volume choca: “Vestido da Geisy Arruda?”

Sem limites! Larissa Manoela, atriz global, influenciadora digital e cantora, voltou a deixar o dia de seus seguidores bem mais feliz na manhã deste domingo (29). A celebridade apostou em um vídeo diferenciado, enquanto faz uma coreografia.

“Eu pra qualquer lugar que eu vá, em qualquer momento de pausa num job: @jbl_brasil + meu gingado único”, escreveu na legenda da publicação. No vídeo, Larissa Manoela surge dançando com um vestido rosa e bem curto, que chegou a ser comparado com o de Geisy Arruda, enquanto se diverte feliz da vida com sua caixinha de som.

“Pra mim o melhor é a parte da sua música hahahaha eu amo essa dança”, disparou André Luiz, o namorado da atriz global. “A sua energia é maravilhosa, meu sonho ser assim”, afirmou mais uma.

Larissa Manoela conta como foi atingir a maioridade

Durante entrevista cedida ao Universa, do UOL, Larissa Manoela abriu o seu coração e falou com os jornalistas sobre ter atingido a maioridade, já que seus fãs já estavam acostumados a ver a atriz mirim em ação.

“Conforme fui crescendo, entendi que as coisas além do meu trabalho também despertavam interesse das pessoas. Ou seja, o que usava, com quem saía, onde estava e tudo mais. Ainda ouço das pessoas frases como: “Por quanto tempo eu dormi?”. Sorte que tive todo aquele processo de amadurecimento anterior, pois foi mais fácil me adaptar a essa nova fase”, disse Larissa Manoela.

“Além disso, acho que minha maturidade veio mais forte dos 20 para os 21 anos. Confesso que me bateu aquele medo de ter que tomar conta de tudo sozinha, como cuidar da minha própria empresa. Mas, tenho uma equipe incrível, fora meus pais, que estão me ajudando nessa transição”, finalizou.

(*Metropolitana FM)