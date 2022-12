Larissa Manoela bota o bumbum pro alto pra bronzear: “Sol não bate”

Lá vem a noivinha do ano! Larissa Manoela impressionou os seguidores do Instagram ao compartilhar mais cliques de sua viagem romântica para Fernando de Noronha, que teve até pedido de casamento do galã André Luiz Frambach.

Dessa vez, no entanto, a atriz fez um ensaio nas belas paisagens do local e não decepcionou os fãs ao posar bem à vontade durante o passeio de barco, onde elegeu um biquíni roxo para renovar seu bronzeado. Lari foi elogiada pela galera e rasgou elogios para Fernando de Noronha. “No paraíso”, celebrou a atriz na legenda.

“Você nasceu pra ser morena, fica linda demais com esse tom de cabelo”, apontou um seguidor nos comentários da publicação. “Meu Deus, essa mulher é a verdadeira definição de perfeição”, exaltou outra fã da musa. “Sorte do André que vai acordar com essa beldade todos os dias”, brincou outro internauta.

Larissa Manoela e André Luiz Frambach falam sobre planos para cerimônia de casamento

O amor está no ar! Recentemente, o casalzão do momento falou sobre os planos para o casório depois de tornarem público o pedido que rolou no último dia 18 em Fernando de Noronha. Em entrevista ao portal Gshow, a dupla afirmou que prefere uma comemoração mais intimista, que irá contar apenas com amigos e familiares do casal.

“A gente gosta de curtir com as pessoas mais próximas, é mais caseiro, curte fazer uma coisa mais fechada justamente pela nossa realidade, tudo tem uma grande visibilidade. Mas eu gosto de uma festa”, contou Larissa Manoela e André completou dizendo: “A gente é muito família”. Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter e Instagram.

Anteriormente, em entrevista à Quem, Lari ainda comentou sobre a torcida que o casal recebe para formar uma família: “A galera torce tanto para ver a gente futuramente junto. É isso que também desejamos. É bom saber que a galera torce. Está nos planos, até porque temos uma família linda, muito bem estruturada”.

(*Metropolitana FM)