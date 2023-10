Julia Puzzuoli joga água em seu corpaço de biquíni e esquenta o clima na internet

A jovem postou uma série de fotos jogando água em seu corpaço

Diante do calorão intenso que faz em boa parte do Brasil, a influenciadora Julia Puzzuoli encontrou uma ótima maneira de se refrescar. No entanto, a jovem acabou deixando o clima nas redes sociais ainda mais quente ao surgir só de biquíni, molhando seu corpo com uma garrafa d’água.

Nas imagens divulgadas no perfil oficial de Julia, ela aparece toda sensual usando um modelito de cor preta. Enquanto jogava água em seu corpaço, a gata ainda deu uma puxadinha ousada na calcinha, mostrando as marquinhas sensuais evidentes em sua pele bronzeada.

“Amor na certa”, disparou ela na legenda da publicação. Diante da beleza exuberante da famosa, os elogios rapidamente tomaram conta dos comentários.

“Mulher, pelo amor de Deus, meu coração é frágil Julia”, escreveu uma fã; “Uma obra de arte”, declarou uma seguidora, “Deusa”, disse outro; “Uma sereia”, comentou mais uma.