Graciele Lacerda senta ao ar livre com seu menor fio-dental para se bronzear: “Dias de sol e calmaria”

Graciele Lacerda impressionou os seguidores do Instagram neste fim de semana (28) ao mostrar um pouco de como curtiu os dias de descanso.

Renovando o bronzeado na ocasião, a morena deu o que falar nas redes sociais ao posar de biquíni enquanto exibia seu shape definido na ‘Casa Caras’, em Pernambuco. “Dias de sol, mar e calmaria. Obrigada @carasbrasil estamos amando Pernambucar com vocês”, celebrou na legenda.

Recentemente, Graciele Lacerda aproveitou a noite desta sexta-feira (26) para surgir deslumbrante em sua conta do Instagram com um look ousado.

A musa fitness apostou em uma saia encantadora e não deixou de ostentar boa forma em uma série de cliques. “Estava com saudades de mostrar meus looks nos shows!”, escreveu ela na legenda.

(*Metropolitana FM)