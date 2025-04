Dia do Beijo | Veja as principais perguntas sobre o tema no Google

Um levantamento realizado pelo Google mostrou o que despertou interesse na busca sobre o tema beijo no Brasil

Neste domingo (13/4), é comemorado o Dia do Beijo, prática que faz bem para o humor, libera endorfinas e pode até queimar calorias (um pouquinho). Mesmo assim, muitas pessoas ainda parecem ter dúvidas sobre a prática.

Um levantamento realizado pelo Google mostrou o que despertou interesse na busca no Brasil sobre o assunto. Nos últimos 12 meses, o Brasil ocupou o 2º lugar no ranking de países da América do Sul com maior interesse de busca por beijo, atrás somente da Bolívia.