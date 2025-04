Supera | 3 simpatias para esquecer o ex ou o crush que não deu certo

Quer esquecer de vez aquele rolo que não deu certo? Confira três simpatias para desapegar e seguir sua vida mais leve!

Todo mundo já passou por aquela fase difícil de tentar esquecer alguém que não vale mais a pena. Mas, se o coração insiste em lembrar do que deveria ficar no passado, algumas simpatias podem ajudar a desapegar e seguir em frente.

Veja, a seguir, três simpatias para esquecer rolo que não deu certo.

Simpatias para esquecer rolo que não deu certo

Simpatia para deixar alguém no passado

Se esse rolo ainda ocupa sua mente, é hora de cortar essa ligação. Primeiramente, pegue três fitas de 50 cm: uma branca, uma azul e uma preta. Em seguida, com uma caneta preta, escreva seu nome e o da pessoa que quer esquecer em cada uma delas.

Depois, trance as fitas e amarre essa trança no pé da sua cama, deixando ali por sete dias. Antes de dormir, peça ao seu anjo da guarda que liberte seu coração desse sentimento. No oitavo dia, jogue as fitas no lixo e siga sua vida mais leve.

Simpatia para afastar lembranças

Se aquela história parece não sair da cabeça, um ritual com erva-doce pode ajudar. Coloque um pequeno ramo da planta dentro de uma jarra com água e diga: “Em nome de São Jorge, São Pedro e São Paulo, peço que esse amor por (nome da pessoa) desapareça da minha vida, assim como estes ramos irão secar”. Cubra a jarra com um pano e deixe-a no sereno por três noites. No quarto dia, despeje tudo em um jardim florido ou em um vaso de barro. Depois, lave bem a jarra e use normalmente.

Simpatia para esquecer um amor não correspondido

Nada mais desgastante do que gostar de alguém que não sente o mesmo. Para soltar essa energia, pegue sete fitas de cetim com 2 metros cada e, em seguida, escreva o nome dessa pessoa em cada uma. Vá até uma árvore e amarre cada fita em um galho diferente. Ao finalizar a última, faça o seguinte pedido: “Vento, vento, vento, que tudo carrega e tudo leva embora. Leve esse sentimento de dentro de mim. Vento, vento, vento, que tudo semeia, traga um amor para minha vida que me traga alegria e paz. Vento, vento, vento, ouça minha prece e realize meu desejo.” Depois, saia do local sem olhar para trás.