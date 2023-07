Bloqueada por mulher de Messi, miss Bumbum quer ser amiga de Antonella

Numa conversa exclusiva com a coluna, Suzy Cortez – que também mora em Miami – está radiante com a possibilidade de ser vizinha de Messi

Dentre os milhões de fãs que tem espalhados pelo mundo, o astro Lionel Messi conta com uma admiradora especial (muito especial) aqui no Brasil: a ex-miss Bumbum internacional Suzy Cortez, que atualmente produz conteúdo para a plataforma OnlyFans.

Ela já foi capaz de prestar as mais incríveis e inusitadas “homenagens” ao craque argentino, como, por exemplo, quando mandou fazer uma tatuagem íntima no ânus, para festejar o título argentino da Copa América, em 2021.

A mídia internacional destacou na época que essa tattoo de Messi nas partes íntimas da modelo causou constrangimento no ambiente familiar do craque.

Desde 2016, Antonella, mulher de Messi, mandou o marido bloqueá-la nas redes sociais. Depois desse episódio, reforçou o pedido e Messi obedeceu.

Vizinhos em Miami

Pois agora, Messi vai morar em Miami e será vizinha de Suzy, que também tem casa na Flórida. E, claro, a modelo está feliz da vida com essa espontânea proximidade com o seu grande ídolo.

Nesta conversa exclusiva com o Metrópoles, Suzy Cortez conta seus planos e fala de uma possível aproximação com Antonella Roccuzzo, para deixar claro que ela “não tem motivos para ter ciúmes”:

Suzy, você será vizinha de Messi…

– Me sinto feliz por ter acompanhado a carreira do meu grande ídolo a vida inteira e, agora em Miami, fico muito mais pertinho dele, porque o estádio é menor e parece que estou dentro do gramado nos jogos.

Essa sua paixão por Messi é uma coisa sexual ou esportiva? Ou as duas coisas?

– É uma paixão futebolística, apenas isto. Amo Messi como jogador. Amo tudo que ele faz, e Antonella não tem motivos para ficar com ciúmes. Penso que milhares de outras pessoas em todos os países, sejam homens ou mulheres, também o amam, mas sem nenhuma conotação sexual.

Você, que foi bloqueada por Antonella, agora, morando na mesma cidade, vai procurar uma aproximação com ela?

– Já disse que ela não tem motivos para ter ciúmes. Sempre respeitei Messi e sua família. Provavelmente, morando na mesma cidade dos Estados Unidos, vamos nos encontrar em algum lugar. Se eu tiver a oportunidade, vou perguntar por qual motivo ela me bloqueou. Sim, é claro que gostaria muito de ser sua amiga. Gosto dela e do jeito que educa os Messi’s.

Estreia de Messi pelo Inter Miami, dia 15 de julho, você estará lá?

– Com a mais absoluta certeza! Vou torcer pelo Inter Miami, ainda mais contra o Cruz Azul, rival do América do México. Para quem não sabe, tenho trabalhos no México e lá sou torcedora ferrenha das Águilas (na foto em destaque, Suzy está com a camisa do América, também conhecido por Aguillas).