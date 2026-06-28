Quina de São João 2026: veja as dezenas sorteadas do prêmio de R$ 260 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou neste domingo (28) o sorteio da Quina de São João 2026, concurso especial nº 7.051, que teve prêmio estimado em R$ 260 milhões.

As dezenas sorteadas foram:

19 – 32 – 50 – 73 – 75

Por ser um concurso especial, a Quina de São João não acumula. Caso não haja apostadores que acertem os cinco números, o prêmio é dividido entre aqueles que fizerem quatro acertos, seguindo posteriormente as regras da modalidade, se necessário.

O sorteio da 16ª edição foi realizado no Centro de Tradições Nordestinas (CTN), em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

Histórico

Na edição de 2025, 13 apostas acertaram as cinco dezenas sorteadas, e cada ganhador recebeu aproximadamente R$ 19,2 milhões.

A Caixa ainda divulgará oficialmente a quantidade de apostas vencedoras e os valores destinados a cada faixa de premiação deste ano.