Mulher descobre traição, agride marido e o obriga a gravar vídeo de ‘alerta’; veja

Um homem, cuja identidade não foi divulgada, foi agredido pela própria esposa e obrigado a gravar um vídeo fazendo um alerta para que outros homens não traiam suas companheiras. O caso ocorreu no estado do Pará e ganhou repercussão nas redes sociais.

Nas imagens, registradas pela mulher, o homem afirma que estava sendo castigado após a esposa encontrar conversas comprometedoras em seu celular com outra mulher.

“Galera, tô apanhando aqui, tô pegando uma disciplina da minha esposa porque ela encontrou uma conversa no celular com outra mulher”, diz ele no vídeo.

Durante a gravação, a mulher pede que o companheiro mostre os ferimentos e explique o motivo das agressões, afirmando que a situação deveria servir de exemplo para outros homens que pensam em trair suas esposas.

Segundo relatos, a confusão começou após a mulher vasculhar o aparelho celular do marido e encontrar mensagens consideradas comprometedoras. Ela passou a exigir explicações e a identidade da suposta amante. Sob pressão, o homem menciona o nome de uma mulher identificada como “Ana Letícia”.

Ainda no vídeo, a esposa critica o comportamento do companheiro, alegando que ele não ajudava nas despesas da casa e, além disso, a traía.

Até o momento, não há informações sobre acionamento da Polícia Militar, registro de boletim de ocorrência ou atendimento médico ao homem. O caso também não teve confirmação oficial por parte das autoridades locais.

Especialistas ressaltam que a violência doméstica é crime independentemente do gênero da vítima, e agressões físicas não podem ser justificadas por conflitos conjugais ou casos de infidelidade.

VÍDEO:

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