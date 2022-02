Mirella Santos escolhe biquíni mínimo e deixa entradinhas à mostra: “Você humilha”

Mirella Santos escolhe biquíni mínimo com aplicações de metal e corpo torneado rouba a cena em foto em seu condomínio de luxo

A dançarina Mirella Santos deixou os seguidores impressionados nesta terça-feira (1) ao aparecer tomando um banho de piscina e exibindo um corpão impressionante.

Com um biquíni mínimo na cor preta com aplicações de metal nas laterais, ela deixou em evidência toda a sua beleza. O corpo saradíssimo e enxuto da loira rendeu muitos elogios. A foto foi clicada no condomínio de luxo em que ela mora com a família.

“Você humilha viu amiga?”, comentou um. “Que corpo espetacular”, disse outro. “Me conta o segredo?”, perguntou um terceiro impressionado com o shape da esposa do humorista Ceará.

Recentemente, a musa encantou os fãs ao resgatar um clique do início de sua carreira como modelo.

Muito antes da fama, ela ostentava um corpo sequinho e cabelos mais escuros. Bem diferente do visual que usa nos dias atuais, a foto deixou seus milhares de seguidores bem impressionados nas redes sociais.

Veja:

CORPÃO

Poderosa aos 38 anos, a bela Mirella Santos encantou os seguidores ao aparecer em um clique de biquíni na frente do espelho.

Com um abdômen definido, a esposa do humorista Wellington Muniz, o Ceará, deixou os fãs babando nas redes sociais com seu shape sequinho e invejável. “Segunda no banheirão, né manas?!?”, brincou ela.