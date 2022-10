MC Mirella dá abaixadinha na calça e mostra volume impressionante: “Melhor que a Tati”

Mais ousada do que nunca! Mirella surpreendeu os internautas no último fim de semana (09) e caprichou no ensaio publicado em seu perfil do Instagram. Mostrando seu look vibrante, a cantora não deixou passar a oportunidade de sensualizar para seus fãs, como sempre costuma fazer.

LEIA MAIS:

Na ocasião, a funkeira esquentou o clima com um look todo trabalhado no verde neon. Mirella ainda não deixou de mostrar suas tatuagens ousadas e uma lingerie de tirar o fôlego com suas melhores e mais ousadas poses, que fazem um baita sucesso em plataformas como o OnlyFans e o Privacy.

LEIA MAIS:

“Que mulher, senhor! Sei nem mais como elogiar”, babou um internauta através dos comentários da publicação de Mirella. “Perfeição é uma coisa que a Mirella tem de sobra”, disparou outra fã da cantora. “Eu não tava esperando essas fotos em pleno domingo”, brincou um terceiro. Confira o ensaio da artista:

Carol Narizinho abre o jogo sobre amizade com MC Mirella: “Bem imatura”

Deu ruim! Recentemente, a influenciadora Carol Narizinho participou do “Podcalizando” e esclareceu a polêmica envolvendo sua amizade com ninguém menos que Mirella. A ex-panicat garantiu que tomou unfollow da funkeira por conta de sua amizade com Sthe Matos, que foi a pivô da separação entre a cantora e Dynho Alves na época em que o dançarino estava confinado em “A Fazenda“.

LEIA MAIS:

“Ela ficou brava porque eu fiquei amiga da Sthe Matos, que teve um lance com o Dynho na Fazenda. […] Eu posso ter as amizades que eu tiver”, afirmou a influenciadora, que “triturou” Mirella durante o quadro no podcast.

“Simplesmente deixou de me seguir. Bem imatura, bem criança”, afirmou Carol Narizinho, que continuou soltando o verbo sobre a funkeira: “Acho que não. Eu acho que eu sempre fiz mais questão dessa amizade do que ela”.