Mayra Cardi posa seminua e clima esquenta nas redes sociaias: “Perfeição”

O clima esquentou no Instagram na noite deste domingo (02), onde Mayra Cardi posou praticamente como veio ao mundo para seus seguidores.

A celebridade apareceu apenas de toalha, deixando suas tatuagens à mostra. Na legenda, escreveu empolgada: “Estou em SP na pós graduação para adquirir mais conhecimento como empresária e proprietária de empresas que proporcionam saúde, tenho o compromisso em buscar e trazer os melhores profissionais do mercado para minhas empresas, com objetivo de atender você, como vc merece e da MELHOR forma.

Aí, pensei, o que postar? Foto estudando? Fotos dos cadernos ou professores? Então, pensei, acho que vou tirar uma foto aqui no hotel mesmo, dos resultados que uma boa alimentação @secavocerenove e muitos estudos e dedicação de nossos profissionais fazem e refletem em nosso corpo! Vivendo por amor ao que me comprometi com o mundo.”

A postagem recebeu mais de 98 mil curtidas e diversos seguidores elogiaram a musa.

“Mas é muito Deusa mesmo hein!”, elogiou um seguidor. “Linda, que corpo.”, escreveu uma segunda. “Você me inspira todos os dias.”, comentou uma terceira.