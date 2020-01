Juju Salimeni faz massagem seminua e aumenta temperatura na internet

Acostumada a se destacar sempre que compartilha novos registros nas redes sociais, a modelo Juju Salimeni virou assunto novamente nesta quinta-feira, 9.

Nos Stories do Instagram, a musa fitness que já trabalhou em várias atrações de televisão apareceu aparentemente nua durante uma massagem modeladora.

Escondendo as partes íntimas na maca e usando até um emoji no formato de estrela para não mostrar demais, a loira exibiu parte do seu corpão saradíssimo na internet. “Estou com uma manta térmica que vai fazer eu perder muito líquido e eliminar medidas”, explicou ela.

Leia também:

Geisy Arruda entrega novo fetiche e abre o jogo sobre ser atriz pornô

Gracyanne Barbosa surge nua em procedimento estético

Recentemente, Juju Salimeni esteve na Bahia, na região de Trancoso, onde curtiu alguns dias de férias e iniciou o ano da melhor maneira possível. Por lá, a beldade posou de biquíni e colocou o seu bumbum super turbinado pra jogo!

Veja a foto!

(*Caras Digital)