Gracyanne Barbosa “perde” calcinha dentro do bumbum e divulga vídeo inusitado

01. Stiff 15/12/10 + mesa flexora 6 x 6, 1x 12 + 8 com pico de contração + 1x 15 com 3 curtas embaixo 02. Agachamento 12/12/10/8 + abdutora 4 x 15 com pico de contração 03 . Extensora de 8 a 1 aumentando a carga + leg 15 com excêntrica em 5 tempos e concêntrica parando no meio Extensora 10 isometria , 8 completas, 10 isomtria até zerar + leg 04. Unilateral articulado 3x 1 , 3 x2, 3x 3, 3x 4 6 de cada lado, 5 ,4 até zerar com isomtria do outro lado Look @onix_rio