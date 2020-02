Cris Vianna choca com corpão de biquíni

Cris Vianna não cansa de mostrar sua beleza na web. A musa posou pleníssima de biquíni, destacando um corpão poderoso, fruto de uma alimentação regradíssima e exercícios físicos.

“Um close antes de ir passear”, disse ela, em Salvador, na Bahia. Os fãs foram só elogios. “Maravilhosa”, disse uma seguidora primeiramente. “Belíssima”, falou outro.

Outro dia, Cris ressurgiu do mar no maior estilo sereia de biquíni azul revelador em São Miguel dos Milagres, Alagoas. A estrela esteve curtindo férias de final de ano no local e aproveitou para desfilar biquínis coloridos e sua já conhecida ótima forma física com curvas belíssimas.

Em entrevista à TV Vogue, Cris, que atuou em O Tempo Não Para, disse que teria muito dinheiro se não fosse uma mulher negra. “Vou te falar uma coisa bem triste de ouvir: mulher preta não fica rica rápido. Com o currículo que eu tenho, era para eu estar milionária se eu talvez não fosse uma mulher negra.