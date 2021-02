Carolina Dieckmann fica pelada na praia e causa tumulto: “gostosa”

Nas últimas semanas, a atriz Carolina Dieckmann esquentou o clima das redes sociais, após divulgar uma foto arrasadora na praia. Na ocasião, a loira ostentou sensualidade, ao tirar o sutiã.

Cobrindo os seios fartos, com os seus cabelos longos, a global ainda comentou sobre a chegada da nova semana. “Já pode voltar pro fim-de-semana… ou passar direto pro próximo?..a louca do chapéu-parte2”, escreveu ela na legenda.

“Uma deusa..uma louca e uma feiticeira”, comentou uma admiradora. “Sem palavras, essa mulher acaba com a minha vida todinha”, afirmou a segunda pessoa. “Perfeita demais”, afirmou a última.

No ar na reprise de “Laços de Família”, com a personagem Camila, a gata afirmou que a trama veio para lhe mostrar o que é ser atriz. “Laços de Família veio como um chamado para eu me reconectar com a profissão de uma maneira muito forte. E para mim foi definitivo. Foi ali que entendi o que é ser uma atriz”, finalizou ela.

Confira: