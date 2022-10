Aline Campos faz abertura na cachoeira e acaba com o biquíni molhado: “delícia”

Aline Campos completou 35 anos de idade na última quarta-feira (12) e resolveu celebrar seu aniversário em um local belíssimo. Apaixonada pela natureza, a atriz aproveitou a data especial em uma cachoeira.

Através do Instagram, a famosa compartilhou alguns registros do momento refrescante e impressionou os internautas com toda a sua beleza. Na ocasião, ela estava usando um biquíni branco que evidenciou ainda mais seu corpaço.

“Me sinto honrada por ter nascido num dia tão especial! Dia de Oxum, Nossa senhora Aparecida e das crianças! 12/10, gratidão por mais um ano de bençãos!!”, escreveu a namorada de Jesus Luz na legenda da publicação.

Diante das belíssimas fotos de Aline Campos, fãs e amigos da musa ficaram encantados e deixaram muitos elogios e mensagens carinhosos para ela. Por lá, a gata foi chamada de “Linda”, “Maravilhosa” e “Perfeita”. Outros seguidores também aproveitaram para deixar comentários carinhosos para a musa.

“Parabéns! Deus te abençoe cada dia mais musa”, disse Robertha Portella. “Ahhh… que linda Aline Campos… Que Deus a abençoe infinitamente. Maravilhoso novo ciclo!”, desejou Adriana Lessa. “Feliz aniversário deusa . Tudo de mais lindo desse universo pra você”, comentou Fernanda Lacerda.

35 anos de Aline Campos

Em outro post publicado anteriormente, Aline Campos compartilhou um vídeo em que afirma estar se despedindo de seus 34 anos do jeito que ela mais ama: “No meio da natureza e fazendo rapel”, afirmou ela.

Na legenda do post, a atriz fez uma reflexão sobre a chegada da nova idade. “35 anos de experiências nessa vida. Cada fase numa velocidade, numa intensidade, sendo a versão do momento, enxergando com os olhos do momento”, iniciou.

“Mas então o que significa afinal TEMPO? Pra muitos uma espera pelo futuro, ou uma eterna reflexão sobre o passado. Pra outros o AGORA que se eterniza na presença do ser. Eu fico com essa conexão com cada AGORA vivido, como oportunidade de me tornar melhor, mais forte, potente, sábia, responsável”, disse.

Aline continuou sua reflexão: “E quando o agora vira a vida eternamente, o tempo se torna abstrato e ilusório. Acaba-se a temida “perda de tempo” e tudo se torna bagagem consciente!!”, destacou ela.

Na sequência, a ex-bailarina do Faustão comentou que, hoje, são 35 anos de incontáveis “agoras” vividos nesta vida, somados aos outros incontáveis anos, das outras incontáveis vidas e oportunidades de crescimento e entendimento, eternizados em cada agora vivido.

Ela reforçou seu sentimento de gratidão por cada experiência vivida até o momento. “Como é bom viver grato e aceitando o que foi planejado por mim mesma no agora antes de descer aqui na Terra”, disse.

“Que Nossa senhora da Aparecida nos cubra com seu manto de amor e luz, resgatando a pureza de cada criança perdida nas ilusões experienciadas em desconexão com os “agoras”. Lindo dia e gratidão pela vida de cada um de vocês”, finalizou Aline Campos.

