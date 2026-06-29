WhatsApp libera nome de usuário e passa a dispensar número de celular

Novo recurso do aplicativo permitirá iniciar conversas sem compartilhar o número de telefone. Recurso começou nesta segunda (29/6)

O WhatsApp liberou nesta segunda-feira (29/6) a reserva de nomes de usuário. A novidade permite usar um apelido exclusivo no aplicativo sem precisar mostrar o número de telefone para quem não conhece você.

A ideia do recurso é dar mais privacidade. Quando a função estiver 100% ativa, pessoas e empresas vão conseguir falar com você só pelo nome de usuário, sem precisar do número de telefone.

Como reservar seu @ no WhatsApp agora

As reservas já estão abertas para quem quiser garantir o nome antes do lançamento global. É rápido:

Abra o WhatsApp e vá em Configurações

Toque em Conta

Selecione Nome de usuário

Digite o apelido que quer e clique em Salvar

O próprio app vai ter um gerador de nomes para ajudar quem está em dúvida e evitar que dois perfis fiquem iguais. Quando for sua vez, o WhatsApp manda uma notificação direto no aplicativo.

O WhatsApp informou que mais de 3 bilhões de usuários poderão reservar um nome de usuário. Segundo a plataforma, a liberação antecipada das reservas tem como objetivo dar a todos a oportunidade de garantir o apelido de sua preferência.

Vai funcionar como no Instagram?

Não exatamente. O WhatsApp disse que não terá página de perfis públicos nem sugestões de usuários dentro do app, diferente do que rola no Instagram ou no TikTok.

A expectativa da empresa é que a maioria das pessoas use o nome de usuário só para conversar com conhecidos. Mas para criadores de conteúdo e pequenos negócios, o recurso pode ajudar a aparecer mais.

Nesses casos, vai dar para vincular o WhatsApp à Central de Contas da Meta. Assim, você pode usar o mesmo @ do Instagram e do Facebook.

A opção de adicionar contatos só pelo nome de usuário ainda não está liberada. O WhatsApp informou que a função chega ainda em 2026 e vai avisar no app quando estiver disponível.

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