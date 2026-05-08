Até onde descer no agachamento? Entenda qual é o limite

Profundidade do movimento de agachamento depende de mobilidade, postura e controle durante a execução

O agachamento é um dos exercícios mais populares da musculação e costuma fazer parte da rotina de quem busca fortalecer pernas, glúteos e core. Apesar de parecer simples, a execução correta exige atenção, principalmente quando o assunto é a profundidade do movimento.

Afinal, até onde é necessário descer no agachamento? A resposta depende do corpo, da mobilidade e do controle de cada pessoa.

Agachar até o fim nem sempre é obrigatório

O ideal é descer apenas até o ponto em que a coluna continua estável e o movimento permanece controlado. Quando a execução começa a perder qualidade, o risco de desconfortos e lesões aumenta.

Além disso, a sobrecarga também influencia. Quanto maior o peso utilizado, maior deve ser o cuidado com a técnica.

Mobilidade influencia diretamente

A profundidade do agachamento está ligada à mobilidade do quadril e do tornozelo. Quando essas articulações apresentam limitação, o corpo encontra dificuldades para manter estabilidade durante a descida.

Por isso, exercícios de mobilidade e aquecimento podem ajudar a melhorar a amplitude do movimento ao longo do tempo.

Entre as estratégias que podem facilitar o agachamento estão:

Alongamentos para quadril e tornozelo.

Exercícios de mobilidade antes do treino.

Uso de caixas ou bancos como referência.

Fortalecimento do abdômen e das costas.

Progressão gradual da carga.

Técnica vale mais do que profundidade

Muita gente acredita que o agachamento só funciona quando é extremamente profundo. Porém, a qualidade do movimento costuma ser mais importante do que a profundidade máxima.

Manter o abdômen contraído, distribuir bem o peso do corpo e controlar a descida ajudam a tornar o exercício mais eficiente e seguro.

Outra estratégia comum é utilizar halteres ou kettlebells na frente do corpo, o que pode facilitar o equilíbrio e melhorar a postura durante a execução.

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Quais músculos o agachamento trabalha?

O exercício ativa diversos grupos musculares ao mesmo tempo, principalmente:

Glúteos.

Quadríceps.

Posteriores da coxa.

Panturrilhas.

Core.

Região lombar.

Quanto maior a amplitude com controle, maior tende a ser o recrutamento muscular. Ainda assim, isso deve acontecer sem comprometer a postura.

Como evoluir no movimento

Quem sente dificuldade para descer mais no agachamento pode evoluir aos poucos. A progressão gradual costuma ser mais eficiente do que tentar atingir uma grande profundidade rapidamente.

O ideal é priorizar controle, estabilidade e consciência corporal antes de aumentar a carga ou a amplitude do exercício.

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