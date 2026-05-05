Operação da Polícia Federal mira crimes eleitorais e extorsão na Serra

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (5), a Operação Risco Zero no município da Serra. A ação tem como objetivo combater crimes de caixa dois eleitoral, extorsão e falsa comunicação de crime relacionados às eleições de 2024.

De acordo com as investigações, um candidato teria recebido cerca de R$ 40 mil sem declarar os valores na prestação de contas, o que pode configurar crime eleitoral. A PF também identificou que dois investigados realizaram repasses via PIX no dia 1º de outubro de 2024, sem o devido registro nos documentos oficiais da campanha.

Mandados e apreensões

Durante a operação, agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em residências e empresas na cidade. Foram recolhidos documentos, celulares e computadores, que serão analisados para aprofundar as investigações.

A ação é coordenada pela Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional (DELINST), que apura possíveis irregularidades no financiamento de campanhas durante o pleito.

Esquema envolvia garantia com veículos

Segundo a Polícia Federal, o nome “Risco Zero” faz referência à estratégia adotada pelo grupo investigado. Os suspeitos ofereciam financiamento irregular a candidatos e, em contrapartida, exigiam a assinatura de documentos de transferência de veículos como garantia.

Caso o candidato não obtivesse êxito nas eleições, os investigados ficariam com os bens, eliminando riscos financeiros da operação.

As investigações seguem em andamento, e a Polícia Federal busca identificar todos os envolvidos no esquema.

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