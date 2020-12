Geisy Arruda deixa bumbum à mostra ao montar árvore de Natal

A famosa estava usando camisola curtinha e acabou mostrando demais

Geisy Arruda já está em clima de Natal! Ao montar sua árvore, a famosa resolveu compartilhar um clique com seus seguidores e saber como estão os preparativos para as decorações de fim de ano. No entanto, o que roubou a cena foi o bumbum da beldade.

Na foto, Geisy aparece usando uma camisola bem curtinha, que deixou seu bumbum grandão em evidência. “Quem aí já montou a árvore de Natal?“, escreveu ela na legenda.

Nos comentários, muitos fãs nem conseguiram reparar na árvore, devido à beleza exuberante da influencer. “Bunduda deliciosa… depois de 10 minutos consegui ver a árvore de natal”, “Eita que essa mulher é maravilhosa demais, merece todos os elogios”, “Delícia, aonde está a árvore?”, “Que árvore bonita”, foram algumas das reações.

