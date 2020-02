Geisy Arruda abaixa ‘calcinha fio dental’ e incendeia web com bumbum imenso

Manu Gavassi falou sobre ter sido traída diversas vezes por um homem famoso durante conversa com as meninas no “BBB 20”. A cantora contou que não foram poucas as puladas de cerca e que, mesmo assim, ele é “endeusado” pelo Brasil. Chay Suede e Laura Neiva logo caíram na boca do povo.

Isso porque os internautas imaginaram se tratar de Chay Suede, ator que está atualmente no ar em “Amor de Mãe”. Ele namorou com Manu entre 2011 e 2014.

Laura Neiva , esposa de Chay e com quem ele acabou der ter um bebê, esteve nos assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira (05). É que, supostamente, Manu flagrou os dois na cama enquanto o ator ainda namorava a sister!

vocês confundem sororidade e empatia entre mulheres não significa que você tem q passar a mao na cabeça quando uma mulher erra não, tá?! Laura Neiva foi tão sem caráter quanto o Chay, se vc não se importa com a dor q vai ocasionar no outro, vc tb não presta

bjs pic.twitter.com/FFoZnGiil3 — Gabriela (@gabrielabifulco) February 5, 2020





Feliz 2016 pra vocês que descobriram hoje que a Manu Gavassei pegou o Chay Suede e a Laura Neiva na cama deles, quando os dois namoravam e moravam juntos. — +pablo (@elpabrito) February 5, 2020

” tem que ter empatia pela Laura Neiva” igual ela teve com a Manu Gavassi pegando o Chay NA CAMA DELA! 🙂 Solto a mão msm e fodac, olhem a Manu Gavassi contando como foi toda triste aí vem gente querendo pra eu ter empatia com uma menina que não pensou na dor do próximo? Ata — destiny (@sasukissa) February 5, 2020





Pra quem não sabe: o Chay Suede chifrava horrores a Manu com a Laura Neiva. Manu e Chay moravam juntos e ela chegou a pegar os dois na cama. Ele também debochava dela dizendo que todo homem trai mesmo. NOJO GENTE!! #BBB20 #BBBB2020 #BBB200 #RedeBBBB20 pic.twitter.com/6HZUkgRqPL — Txhua Lipa (@atenafranci) February 5, 2020