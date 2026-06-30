Fábrica da GWM no ES vai gerar 10 mil empregos e iniciar operações em 2029

Unidade em Aracruz será estratégica para exportações na América Latina e integra plano de R$ 10 bilhões da montadora chinesa no Brasil

A implantação da futura fábrica da GWM (Great Wall Motor) em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, deverá gerar cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos, consolidando o empreendimento como um dos maiores investimentos industriais previstos para o Estado.

O lançamento oficial do projeto acontece nesta terça-feira (30), marcando uma nova etapa da instalação da montadora chinesa no Espírito Santo. A expectativa é que a unidade entre em operação em 2029, conforme informações do Governo do Estado.

A geração de empregos é apontada como um dos principais impactos da chegada da fabricante. Além das vagas diretas na planta industrial, o desenvolvimento da cadeia de fornecedores, serviços e logística deverá ampliar significativamente as oportunidades de trabalho na região.

Projeto entra em nova fase

A próxima etapa do empreendimento inclui processos de licenciamento ambiental, estudos técnicos, planejamento industrial, organização do terreno e articulações voltadas à qualificação profissional. Também estão previstas parcerias com instituições de ensino e formação de mão de obra para atender às demandas da futura operação.

Segundo o diretor de Assuntos Institucionais da GWM, Ricardo Bastos, a capacitação profissional será um dos pilares da empresa no Estado.

“Por se tratar de uma operação industrial automotiva moderna e preparada para diferentes tecnologias, esperamos desenvolver oportunidades em diversos níveis de qualificação. Isso inclui profissionais operacionais, técnicos especializados e engenheiros que poderão atuar tanto na manufatura quanto no desenvolvimento e adaptação de produtos para o mercado”, destacou.

Plataforma de exportação para a América Latina

A unidade de Aracruz integra o plano de investimentos de R$ 10 bilhões da GWM no Brasil ao longo da próxima década e terá papel estratégico dentro das operações globais da companhia.

O projeto faz parte da estratégia multienergia da montadora e visa transformar o Brasil em uma plataforma industrial e exportadora para o mercado latino-americano. Além de atender a demanda nacional, a fábrica capixaba deverá abastecer países como Argentina, México, Chile, Colômbia e Uruguai.

A escolha de Aracruz levou em consideração fatores como a localização costeira, a proximidade dos mercados consumidores, a infraestrutura logística para recebimento de insumos e exportação de veículos, além do ambiente favorável aos negócios no Espírito Santo.

Fortalecimento da industrialização capixaba

Para a diretora-presidente da NOVA ES, Patrícia Gouvêa, a chegada da montadora representa uma oportunidade histórica para ampliar a industrialização e atrair novos investimentos para o setor automotivo no Estado.

“Em projetos dessa complexidade, é fundamental transformar as vantagens competitivas do Estado em informação qualificada, coordenar interlocuções institucionais e oferecer previsibilidade e confiança ao investidor. A fábrica da GWM abre uma frente importante para o Espírito Santo, fortalecendo a indústria, atraindo fornecedores e inserindo o Estado em uma cadeia global ligada à mobilidade sustentável”, afirmou.

Com o empreendimento, o Espírito Santo amplia sua participação na indústria automotiva nacional e reforça sua posição estratégica no comércio internacional e na logística voltada à exportação.

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