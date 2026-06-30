São Mateus
Wanderlei Segantini é reeleito presidente da Câmara de São Mateus
Os vereadores de São Mateus realizaram, na tarde desta terça-feira (30), a eleição da Mesa Diretora que comandará os trabalhos do Poder Legislativo Municipal durante o biênio 2027/2028.
Com ampla maioria dos votos (10 a 1), o atual presidente da Câmara, Wanderlei Segantini (MDB), foi reeleito e permanecerá à frente da Casa de Leis a partir de 1º de janeiro de 2027.
A chapa vencedora, denominada “Juntos por São Mateus”, manteve a mesma composição do biênio 2025/2026, sendo formada por Wanderlei Segantini (MDB) na presidência, Wangledson Pagcheon Borges, o Wan Borges (PSB), na vice-presidência, e Isamara Ramos da Cunha Crespo, a Isamara da Farmácia (União Brasil), como primeira-secretária.
A única chapa de oposição registrada foi “Fiscaliza São Mateus”, liderada pelo vereador Raphael Barbosa (PDT), que obteve apenas o voto do próprio parlamentar.
Com a conclusão do processo eleitoral e o cumprimento das normas previstas no Regimento Interno da Câmara, a nova Mesa Diretora tomará posse oficialmente no início de janeiro de 2027, dando continuidade aos trabalhos legislativos do município pelos próximos dois anos.
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