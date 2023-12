Quer ser “bem profissional no sexo oral”? Confira essas 5 dicas

A coluna entrega cinco dicas infalíveis para quem quer se tornar um profissional no sexo oral. Confira

Após expôr o suposto relacionamento que teve com Jair Renan Bolsonaro, Diego Pupe voltou ao causar polêmica em uma entrevista para o canal Na Real, de Bruno Di Simone. O ex-assessor afirmou que o filho 04 do ex-presidente é “bem profissional no sexo oral”.

Para quem valoriza a prática e também gostaria de ser um profissional do sexo oral, existem algumas dicas que podem ser seguidas para melhorar a experiência.

Confira:

Vá com calma

O corpo é cheio de terminações nervosas e, muitas vezes, partir direto para a genitália pode assustar ou causar aflição, em vez de ser prazeroso. Logo, a dica é ir aos poucos, massageando, lambendo e explorando a área para, só então, partir para o abraço. Além de tudo, também aumenta a excitação para o momento do oral.

Lembre-se das bolas

ainda há quem fique preso ao movimento de tirar e por o pênis na boca ou focam apenas na glande do pênis, quando os testículos são uma poderosa área erógena. Passe as mãos suavemente nos testículos enquanto você o beija e observe a reação do parceiro.

Contato visual

Ainda que você esteja concentrado(a) na execução, vale levantar os olhos e fazer contato visual com o parceiro durante o sexo oral. A prática aumenta a conexão e o tesão entre o casal.

Sem nojinhos

Tanto o pênis quanto a vagina têm um cheiro característico e não há nada incomum nisso. Logo, vale colocar certos “nojinhos” de lado e se entregar para a transa, se não o resultado acaba não sendo prazeroso.

Posições sexuais