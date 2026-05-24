Variedades
Novo filme de Selena Gomez terá 4 horas e cenas ‘proibidonas’
Sadie Soverall tem no currículo os sucessos ‘Saltburn’ e ‘Depois do Apocalipse’
A cantora Selena Gomez terá a companhia da revelação hollywoodiana Sadie Soverall no próximo filme do diretor Brady Corbet. O site Deadline relata que a artista inglesa de 24 anos ainda já foi escalada pelo cineasta para a produção, só falta assinar contrato.
Reportagem recente da revista Variety contou que o filme será marcado por suas cenas gráficas e terá classificação 18 anos. A publicação relatou que o provável título da obra será ‘The Origin of the World’ (‘A Origem do Mundo’, em tradução livre).
Brady Corbet tem no currículo o premiado ‘O Brutalista’ (2024). A obra venceu três Oscar em 2025: Melhor Ator (Adrien Brody), Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Fotografia. O próximo longa dele encontra-se em fase de pré-produção.
Sadie Soverall é nome em alta em Hollywood. Aos 24 anos, ela tem no currículo o elogiado ‘Saltburn’ (2023). Ela ainda contracenou com Nicolas Cage no terror ‘Depois do Apocalipse’ (2024) e é a protagonista da comédia romântica ‘Procurando Emily’ (2026).
Em participação recente no evento Storyhouse Screenwriting Festival, em Dublin, Brady Corbet adiantou que a produção com Gomez e Soverall está com um roteiro de 200 páginas (‘O Brutalista’, com três horas de duração, teve roteiro de 165 páginas).
Além de adiantar que a obra terá classificação 18 anos, o cineasta contou: “O filme atravessa do século 19 até os dias atuais, mas é predominantemente focado nos anos 70. É realmente um filme que desafia gêneros”.
O filme ainda contará em seu elenco com a atriz Cate Blanchett e o ator Michael Fassbender.
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