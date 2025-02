Carnaval 2025 | Musa da Tucuruvi fez harmonização e come 1.200 ovos por mês em preparação para folia

Rosana Ferreira revelou truque para “destacar bumbum”

Musa da Acadêmicos do Tucuruvi, a influenciadora Rosana Ferreira contou que sua preparação para o carnaval incluiu procedimentos estéticos no rosto e no bumbum e uma dieta de 1.200 ovos por mês.

Campeã da primeira edição do Miss Bumbum, ela explicou que fez o procedimento no rosto para “definir a mandíbula, queixo e maçãs do rosto” e assim realçar sua beleza natural. Ela também fez botox para suavizar as linhas de expressão.

“É raro ver alguém que não exagera nos procedimentos. Parece que todo mundo quer o mesmo rosto. Eu não quero isso. Meu bumbum sempre foi 100% natural, e agora levei essa filosofia para o rosto. Fiz só o necessário para destacar o que já é meu”, disse ela.

Orgulhosa do seu bumbum 100% natural, ela revelou que está comento 1.200 ovos por mês: “O ovo é meu aliado, mas tudo tem que ser feito com bom senso”, afirma Rosana.

Com uma rotina de treinos intensa, Rosana explicou que tem um truque para acentuar a firmeza natural do bumbum durante os desfiles: passar laquê. “Não é só dieta e treino, tem que ter aquele toque final. O laquê é um dos meus segredinhos para a avenida”, explicou.

Em busca do título de “musa do tapa-sexo” neste carnaval, ela posou para um ensaio fotográfico exclusivo usando um banhado a ouro: “É uma honra poder homenagear uma peça tão icônica da nossa cultura carnavalesca. O tapa-sexo representa ousadia, sensualidade e celebração do corpo feminino”, completou.

Rosana Ferreira quer título de musa do tapa-sexo no carnaval – Foto: Divulgação/ CO Assessoria

