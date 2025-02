Carnaval 2025 | Musa da Dragões diz que já gastou R$ 200 mil: “Preço do Sonho”

Carolina Arjonas vai desfilar em São Paulo e no Rio de Janeiro

A influenciadora Carolina Arjonas, que vem sendo chamada de “Barbie do Carnaval”, contou que está “realizando um sonho” ao participar da folia tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro.

+ Tati Minerato mostra resultado de bronzeamento especial para o Carnaval

Musa da Dragões da Real e também da Mocidade, ela contou que já investiu R$ 200 mil em sua preparação para os desfiles. A beldade explicou que o preço do sonho é realmente muito alto:

“Estou realizando um sonho e em dobro. Sempre quis desfilar no carnaval e hoje ser musa em São Paulo, pela Dragões, e no Rio de Janeiro, pela Mocidade, supera qualquer questão. Estou me organizando há meses. É desafiador, mas como eu sempre falo: ‘amo desafios’”, garantiu.

Carolina acrescentou: “Ainda não cheguei a um valor final, mas deve ficar em torno de 150 a 200 mil reais, porque não é só o dia do desfile. Tem os ensaios, passagens, hospedagens, as fantasias, tem a contratação de uma equipe: fotógrafo, estilista, assessor… Só economizo com o maquiador que eu mesmo faço minha maquiagem”, continuou.

+ Ex-BBB Larissa Santos exibe tatuagem e dá close no bumbum de biquíni: “Espetáculo”

A musa confessou que gastou bastante com procedimentos para o corpo:

“Meu maior investimento é com meu corpo. Ele é meu principal acessório. A minha maior preocupação é estar com ele impecável nos dias dos desfiles. Faço alguns procedimentos estéticos, malho pesado, faço cardio e tenho uma alimentação balanceada”, completou.