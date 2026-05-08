Qual é a quantidade ideal de sexo por semana? Entenda

Manter relações sexuais é benéfico para o relacionamento e também para o corpo

O sexo é um dos pilares de um relacionamento a dois. No entanto, ainda existem muitas dúvidas sobre o quanto a relação sexual deve estar presente na rotina do casal. E surgem perguntas como: quantas vezes os casais deveriam fazer sexo por semana para a saúde mental e hormonal?

Um primeiro ponto a ressaltar é que as relações sexuais causam bem-estar físico e mental já comprovados. Para alguns especialistas em relacionamentos, fazer sexo duas a três vezes por semana também pode ajudar o casal ser mais unido.

Essa é a média que pessoas de 18 a 29 anos fazem sexo por semana, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Kinsey para Pesquisas em Sexo, Gênero e Reprodução, nos Estados Unidos. Outro estudo, feito por pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Shantou, na China, contou com mais de 15 mil participantes e analisou adultos entre 20 e 59 anos.

Os achados pela equipe mostram que existem maiores benefícios em ter relações sexuais uma a duas vezes por semana. E se mostraram especialmente fortes na população entre 20 e 30 anos de idade.