Nunca se falou tanto sobre sexo… e nunca houve tanta gente perdida!

Se você sente que o mundo ficou mais “liberal”, mais “sem regras” e, ao mesmo tempo, mais perdido quando o assunto é sexualidade… você não está imaginando coisas

Sexualidade mais aberta… ou mais confusa? Bem-vindos ao novo caos do prazer! Se você sente que o mundo ficou mais “liberal”, mais “sem regras” e, ao mesmo tempo, mais perdido quando o assunto é sexualidade… você não está imaginando coisas. A verdade é que estamos vivendo uma fase curiosa: nunca se falou tanto sobre sexo e, ainda assim, nunca houve tanta gente confusa sobre o próprio desejo.

Sim… é meio contraditório. E é exatamente isso que está acontecendo. Antes era reprimido. Agora… é um cardápio infinito.

Durante décadas, o problema era claro: repressão. Pouca informação, muito tabu, vergonha, culpa… aquele pacote clássico.

Hoje? O problema mudou completamente. Agora você entra nas redes sociais e encontra:

mil formas de prazer

mil definições de identidade

mil opiniões sobre o que é “normal”

mil dicas de como “melhorar sua vida sexual” Resultado? Você abre esse cardápio e pensa: “Eu preciso gostar disso tudo? Estou atrasado (a)? Estou errando?”. E pronto. A confusão está instalada.

Liberdade demais também desorganiza Vamos falar uma coisa que pouca gente fala (mas deveria): Nem toda liberdade vem acompanhada de clareza.

Sim, é maravilhoso poder explorar, experimentar, descobrir… Mas quando não existe referência interna, vira bagunça. É como entrar num restaurante com 200 opções e acabar pedindo… nada. Ou pior: pedir algo só porque todo mundo está pedindo.

Você quer… ou aprendeu a querer? Essa é a pergunta que muda tudo. Porque muita gente hoje:

acha que tem que sentir certas coisas

acha que deveria ter mais desejo

acha que precisa experimentar tudo

acha que está “atrasado” Mas, na prática? Está só tentando acompanhar um padrão novo, tão opressor quanto o antigo, só que com outra cara.