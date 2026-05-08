Variedades
Nunca se falou tanto sobre sexo… e nunca houve tanta gente perdida!
Se você sente que o mundo ficou mais “liberal”, mais “sem regras” e, ao mesmo tempo, mais perdido quando o assunto é sexualidade… você não está imaginando coisas
Sexualidade mais aberta… ou mais confusa? Bem-vindos ao novo caos do prazer! Se você sente que o mundo ficou mais “liberal”, mais “sem regras” e, ao mesmo tempo, mais perdido quando o assunto é sexualidade… você não está imaginando coisas. A verdade é que estamos vivendo uma fase curiosa: nunca se falou tanto sobre sexo e, ainda assim, nunca houve tanta gente confusa sobre o próprio desejo.
Sim… é meio contraditório. E é exatamente isso que está acontecendo. Antes era reprimido. Agora… é um cardápio infinito.
Durante décadas, o problema era claro: repressão. Pouca informação, muito tabu, vergonha, culpa… aquele pacote clássico.
Hoje? O problema mudou completamente. Agora você entra nas redes sociais e encontra:
- mil formas de prazer
- mil definições de identidade
- mil opiniões sobre o que é “normal”
- mil dicas de como “melhorar sua vida sexual”
Resultado? Você abre esse cardápio e pensa: “Eu preciso gostar disso tudo? Estou atrasado (a)? Estou errando?”. E pronto. A confusão está instalada.
Liberdade demais também desorganiza
Vamos falar uma coisa que pouca gente fala (mas deveria): Nem toda liberdade vem acompanhada de clareza.
Sim, é maravilhoso poder explorar, experimentar, descobrir… Mas quando não existe referência interna, vira bagunça. É como entrar num restaurante com 200 opções e acabar pedindo… nada. Ou pior: pedir algo só porque todo mundo está pedindo.
Você quer… ou aprendeu a querer?
Essa é a pergunta que muda tudo. Porque muita gente hoje:
- acha que tem que sentir certas coisas
- acha que deveria ter mais desejo
- acha que precisa experimentar tudo
- acha que está “atrasado”
Mas, na prática? Está só tentando acompanhar um padrão novo, tão opressor quanto o antigo, só que com outra cara.
Antes era: “não pode”. Agora é: “tem que”. E isso cansa.
O novo padrão invisível: ser incrível na cama (sempre)
Sendo bem honesta: a promessa da sexualidade moderna era liberdade… mas o que muita gente recebeu foi pressão disfarçada.
Agora parece que você precisa:
- ter libido alta o tempo todo
- saber tudo sobre prazer
- ser criativo (a), intenso (a), conectado (a), ousado (a)
- e ainda parecer natural fazendo tudo isso. Ah… E, claro, feliz.
Se isso não acontece, vem aquela sensação incômoda: “Tem algo errado comigo.”
Mas não tem! O erro está no modelo, não em você.
A verdade que ninguém quer dizer: menos rótulo, mais sensação
Enquanto o mundo discute nomes, categorias, definições e tendências, o corpo continua funcionando de forma simples: Ele responde ao que sente, não ao que você tenta encaixar.
- O desejo não é um checklist
- O prazer não segue manual
- E o corpo não lê legenda de rede social
Você pode ler 50 posts sobre sexualidade e ainda assim não saber o que te dá prazer de verdade. Porque isso não se aprende olhando, se aprende sentindo.
E é aqui que começa o verdadeiro problema
Com tanta informação, muita gente ficou:
- mais consciente mentalmente
- e completamente desconectada do próprio corpo
Ou seja: entende tudo… e não sente nada. E quando não sente, tenta compensar com mais informação. E quando isso não resolve… começa a se questionar.
- “Será que perdi a libido?”
- “Será que meu relacionamento esfriou?”
- “Será que isso é normal?”
Respira. Na maioria das vezes, não é falta de desejo. É excesso de ruído.
O prazer não aumentou… Ele só ficou mais distante
Essa é a parte mais curiosa de todas. Nunca tivemos:
- mais acesso a conteúdo
- mais abertura
- mais liberdade
E, mesmo assim, muitas pessoas sentem menos prazer. Por quê? Porque o prazer não nasce da quantidade de estímulos. Nasce da qualidade da conexão. E conexão não se constrói na pressa, nem na comparação.
Então o que fazer no meio desse “caos moderno”?
Calma… não precisa fugir para uma caverna (apesar de às vezes dar vontade). Mas talvez seja hora de fazer o movimento oposto do mundo:
- sair do excesso
- voltar para o básico
- simplificar
E, principalmente: parar de tentar ser tudo… e começar a sentir algo de verdade.
Menos tendência. Mais verdade
Você não precisa:
- seguir todas as novidades
- experimentar tudo
- entender tudo
- performar nada
Você precisa de algo muito mais simples e muito mais poderoso: se escutar.
Porque no meio desse barulho todo, existe uma pergunta silenciosa que resolve tudo: “O que realmente faz sentido pra mim?”. E talvez a maior liberdade seja essa.
Conclusão (sem cara de conclusão)
A sexualidade ficou mais aberta? Sim. Mas também ficou mais confusa.
E no meio disso tudo, a melhor coisa que você pode fazer não é correr atrás de mais respostas… é desacelerar o suficiente para ouvir o seu próprio corpo.
Porque, no fim das contas, não é o mundo que define o seu prazer. É você.
Se você sente que já tentou entender tudo, mas ainda não consegue sentir como gostaria, talvez o problema não esteja na informação e, sim, na desconexão.
O corpo precisa ser reativado, despertado, lembrado. E é exatamente isso que eu ensino no Reconexão: um caminho simples, possível e guiado para você voltar a sentir o seu corpo e o prazer que ele é capaz de oferecer.
Porque prazer não é teoria. É experiência.
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 08/05/2026
Para o taurino a amizade para eles, como o amor, tende a crescer aos poucos. Porém, quando se consolida, raramente...
Anvisa suspende produtos da Ypê após risco de contaminação
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou, nesta quinta-feira (7), o recolhimento e suspensão da fabricação e venda de diversos...
Até onde descer no agachamento? Entenda qual é o limite
Profundidade do movimento de agachamento depende de mobilidade, postura e controle durante a execução O agachamento é um dos exercícios mais populares...
Travesseiros | Veja erros que podem estar comprometendo o seu sono
Pequenos detalhes na escolha do seu travesseiro e dos seus hábitos de limpeza podem estar piorando a qualidade do seu...
Nunca se falou tanto sobre sexo… e nunca houve tanta gente perdida!
Se você sente que o mundo ficou mais “liberal”, mais “sem regras” e, ao mesmo tempo, mais perdido quando o...
Qual é a quantidade ideal de sexo por semana? Entenda
Manter relações sexuais é benéfico para o relacionamento e também para o corpo O sexo é um dos pilares de...
Geisy Arruda aposta em look de “noiva” e brinca sobre casamento nas redes
A influenciadora Geisy Arruda chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um ensaio com temática de casamento, despertando a curiosidade...
FA 1447 / 28 DE MARÇO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1446 / 21 DE MARÇO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Polícia Federal prende ex-secretário de Daniel da Açaí e empresário por suposto esquema milionário
Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude à licitação, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro. Penas podem chegar a...
DER-ES interdita trecho da ES-010 para manutenção da Ponte do Nativo no interior de São Mateus
O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo informou que realizará a interdição de um trecho das rodovias...
Rodovia Othovarino Duarte Santos será interditada novamente em São Mateus
O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo anunciou nova interdição da Rodovia Othovarino Duarte Santos entre os...
Regional
VÍDEO | Motociclista é arremessado e gira no ar após colisão no Norte do ES
Um motociclista ficou ferido após um acidente registrado na terça-feira (5), no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Estado....
Produtor rural morre após queda em secador de pimenta no Norte do ES
Um acidente de trabalho terminou em morte no interior do Espírito Santo. O produtor rural José Albino Rosato, de 56...
Criança do ES consegue na Justiça medicamento de R$ 7 milhões contra doença rara
Uma vitória que mistura ciência de ponta e perseverança familiar. O pequeno Rafael Inácio de Miranda, de 5 anos, morador...
Estadual
“Ciclone bomba” deve se formar no Sul do país; Espírito Santo não será atingido diretamente
Um fenômeno meteorológico extremo conhecido como “ciclone bomba” deve se formar entre a Argentina e o Uruguai nos próximos dias,...
El Niño vai trazer mais calor ou enchentes no Espírito Santo?
O El Niño voltou ao radar das previsões climáticas para 2026, mas, no caso do Espírito Santo, a resposta é...
Mulher é indiciada por desviar mais de R$ 150 mil de idosos na Região Serrana do ES
Um casal de idosos foi vítima de um esquema de desvio de mais de R$ 156 mil no município de...
Nacional
VÍDEO | Pintores ficam pendurados do lado de fora de prédio em BH
Cabo de andaime se rompeu durante pintura de fachada no bairro Ouro Preto. Bombeiros resgatam trabalhadores sem ferimentos graves Três...
Flagrante em motel | Marido surpreende esposa com outro e vídeo viraliza
Um vídeo que circula nas redes sociais desde a noite de quarta-feira (06) mostra o momento em que um homem...
Câmara aprova MP que prevê renovação automática de CNH
Texto beneficia inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores A Câmara dos Deputados aprovou hoje (7) a Medida Provisória (MP) 1327/25, que prevê,...
Policial
BR-101 | Casal é preso com mais de 100 quilos de maconha durante abordagem em Guarapari
Um casal foi preso com mais de 100 quilos de maconha dentro de um carro durante uma fiscalização da Polícia...
Força Tática da 17ª Cia Independente prende chefe do tráfico de drogas e apreende armas de fogo
Nesta terça-feira, militares da Força Tática conseguiram apreender três armas de fogo em ocorrências distintas, realizando ainda a prisão de...
Ação da Força Tática do 2º Batalhão resulta na recuperação de motocicleta furtada em Nova Venécia
Nesta quarta-feira (15), durante patrulhamento tático motorizado no município de Nova Venécia, policiais militares da Força Tática do 2º Batalhão...
ENTRETENIMENTO
Influenciadora surpreende ao revelar hábito curioso: “Amo leite quentinho”
A influenciadora Wanessa Boyer chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um hábito pessoal considerado inusitado por seguidores. Preferência diferente...
Poliana Rocha curte manhã de domingo ao sol e manda recado aos seguidores
A influenciadora Poliana Rocha, de 49 anos, começou o domingo (3) em clima de tranquilidade e alto astral direto de...
Veja os registros mais sensuais de Aline Riscado na web: “Haja coração!”
Dona de uma sensualidade ímpar e um corpão de parar o trânsito, Aline Riscado virou sinônimo de beleza no mundinho...
POLÍTICA
Líderes comunitários poderão contar com programa de capacitação
Reconhecer, incentivar e fortalecer a atuação de líderes comunitários. É o que pretende o deputado Zé Preto (Podemos), autor do...
Líderes comunitários poderão contar com programa de valorização e capacitação
Reconhecer, incentivar e fortalecer a atuação de líderes comunitários. É o que pretende o deputado Zé Preto (Podemos), autor do...
Janete defende mobilização contra o aumento da violência contra animais
A campanha Abril Laranja, dedicada à conscientização e ao combate à crueldade contra animais, foi destaque no pronunciamento da deputada...
Esportes
Corinthians perde para o Mirassol e se complica no Brasileirão
A derrota por 2 a 1 para o Mirassol, neste domingo (03.05), marcou o primeiro tropeço do Corinthians sob o...
Flamengo e Vasco empatam com gol nos acréscimos em clássico eletrizante
Flamengo e Vasco protagonizaram um clássico intenso e cheio de reviravoltas, encerrado com empate em 2 a 2 na tarde...
Inter vence o Fluminense no Beira-Rio e se afasta do Z4 do Brasileirão
O Sport Club Internacional conquistou uma vitória crucial na noite deste domingo ao bater o Fluminense Football Club por 2...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus7 dias ago
Jovem de São Mateus morre em combate na guerra da Ucrânia
-
São Mateus5 dias ago
Capotamento deixa 3 feridos e interdita rodovia em São Mateus
-
Nacional3 dias ago
Flagrante chocante | Esposa encontra marido com outra e registra tudo em vídeo
-
Nacional2 dias ago
VÍDEO | Briga de mulheres em plena rua viraliza e gera debate nas redes
-
Regional5 dias ago
Adolescente de 12 anos é morto a tiros dentro de casa em Linhares
-
Nacional5 dias ago
Pastor é executado ao dizer que “Jesus é maior que o Comando Vermelho” em Salvador
-
Nacional1 dia ago
Homem flagra esposa com amigo dentro de casa e vídeo viraliza nas redes
-
São Mateus3 dias ago
Homem sofre choque elétrico ao consertar exaustor em Guriri, no Norte do ES