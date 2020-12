Juju Salimeni curte dia de piscina de topless

No Instagram, a modelo compartilhou alguns momentos curtindo o sol

Já no clima do verão! Juju Salimeni atualizou as redes sociais na tarde deste sábado (19), e mostrou que aproveitou e muito do dia ensolarado à beira da piscina.

Na ocasião, a famosa dispensou a parte de cima do traje do biquíni para tomar sol na piscina de sua mansão luxuosa. Por meio da ferramenta Stories do Instagram, a musa fitness fez topless, com uso de um turbante para proteção de insolação.

Com um fio-dental na parte de baixo, o bumbum gigantesco de Juju roubou a cena, além de claro, as curvas esculturais da artista, que não passou despercebido aos olhos dos mais de 15 milhões de seguidores que ela possui na plataforma.

Já no clima, Juju usou um outro modelito numa outra ocasião, desta vez um biquíni tomara que caia e hot pants. Com a barriga à mostra, ela exibiu os gominhos e foi cercada de elogios dos fãs de plantão.