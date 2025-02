Carnaval 2025 | Ex-pastora diz que recriou fantasia de Urach para a folia: “Bem pelada”

Ana Akiva é musa da Colorado do Brás

De volta ao Carnaval de São Paulo como Musa da Colorado do Brás, a ex-pastora Ana Akiva contou que vai desfilar com uma releitura da fantasia usada por Andressa Urach na folia de 2013. As duas são amigas, têm histórias parecidas e acabaram de gravar uma cena adulta para o OnlyFans e a Privacy.

+ Carnaval 2025 | Juju Salimeni exibe corpo sarado em biquíni “PP”: “Pronta para o desfile”

A fantasia, segundo Ana, é ousada, com penas rosas e cristais, e representa Iemanjá, que tem tudo a ver com o enredo que fala dos filhos de Afoxé. No seu retorno à folia, ela desfilará no carro abre-alas. “Venho bem pelada, é para causar mesmo, para ser impactante. Recriamos o look da Andressa, ela é minha musa inspiradora”, assumiu.

+ VÍDEO | Nicole Bahls posa com tapa-sexo e adesivos nos seios em ensaio de Carnaval

Ana diz que não se incomoda com as comparações entre elas e garante que rolou muita química durante a gravação. “Ela tem pegada, sabe fazer (risos). Já falei: só não posso viciar”, disse rindo. “Temos uma história parecida, participamos do Miss Bumbum, depois nos convertemos, pregamos na igreja e finalmente desconvertemos. É natural que as pessoas comparem, não vejo problema”, acrescentou.

+ Geisy Arruda posa com lingerie nude e mostra curvas após emagrecimento

A Musa da Colorado conta que vai fazer a cabeça de Urach para que ela volte ao Carnaval. As duas inclusive planejam uma ‘dobradinha’ em alguma escola de samba. “E vamos sem medo, pode ser até enredo religioso. Muitas igrejas são mais pagãs do que o Carnaval”, provocou. “Se tivesse medo de cancelamento, já teria sumido há muito tempo. As pessoas me atacam todos os dias”, revelou.

+ Claudia Ohana posa de biquíni em dia de lazer na piscina e ganha elogios: ‘Linda’

Recentemente, Ana Akiva foi alvo de haters por desfilar em uma escola que fala dos orixás. “As religiões de matriz africana são demonizadas por grupos cristãos que não conhecem o que Jesus disse. É uma falta de conhecimento e de amor ao próximo muito grande. Jesus conviveu com povos que eram da mesma fé e religião sem querer convertê-los. Carnaval é liberdade, xô preconceito”, desabafou.